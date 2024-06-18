Пощастило одній групі: у Запоріжжі оновили графіки відключень світла на 18 червня

Обмеження електроенергії почнуть діяти з 15:00

У Запоріжжі відключення світла, як і по території всієї України, не діють з 10:00 до 15:00. Уже з третьої години дня світло вимикатимуть почергово, але одну групу з цього переліку на 18 червня викреслили.

Про це інформують в ПАТ "Запоріжжяобленерго". Зазначається, що пʼята черга не буде залучатись у графік погодинних відключень у вівторок, 18 червня.

Натомість з 15:00 до 19:00 вимикатимуть світло у споживачів, які належать до першої та другої групи. З 19:00 до 23:00 обмежать електропостачання для споживачів третьої та четвертої черги одночасно.

Лише на годину з 23:00 до 24:00 відключатимуть світло у споживачів шостої групи. А пʼяту групу виключили з графіків погодинних відключень на 18 червня, адже вона останні кілька днів поспіль вимикалася саме у вечірні години.

Зауважимо, що більше відключень буде до кінця липня, поки з планового ремонту не вийдуть енергоблоки атомних електростанцій. Енергетики попереджали, що графіки діятимуть особливо у вечірні години.

Українців закликають користуватися електрикою економно. Щоб зменшити дефіцит використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Раніше "Телеграф" писав, скільки в Україні ще відключатимуть світло. У сприятливих умовах стабілізаційні відключення будуть ще дві зими.