Обматерил прямо в Раде: нардеп Гончаренко отреагировал на свое "заключение" в РФ (видео)

Он также отреагировал на "мирные" инициативы Кремля

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, которого в России заочно приговорили к 10 годам заключения, обратился к Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Нардеп сделал нецензурное заявление с трибуны Верховной Рады. Он послал Володина в след за русским кораблем. При этом слова не подбирал.

"Я хочу всем этим негодяям ответить – как депутат Верховной Рады, как тот, кого они сейчас к 10 годам приговорили: "Идите нах*й, клоуны". Я хочу сказать Володину, Путину и всей этой шобле, которые ставят нам какие-то ультиматумы", – сказал он.

Кроме того, Гончаренко отреагировал на "мирные" инициативы Путина и Володина, прозвучавшие в ультимативной форме.

"Мы вас сажать не будем. Мы вас повесим. На столбах. А кого не повесим, тех будем ловить по всему миру, как тараканов, и давить", — сказал он.

Напомним, второй Западный окружной военный суд Российской Федерации (РФ) заочно приговорил нардепа Верховной Рады Алексея Гончаренко к 10 годам лишения свободы. Его обвиняют по трем статьям.

Гончаренко "признали виновным" в якобы распространении "военных фейков" по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.

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