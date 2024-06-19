Обматюкав прямо в Раді: нардеп Гончаренко відреагував на своє "увʼязнення" в РФ (відео)

Він також відреагував на "мирні" ініціативи Кремля

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, якого в Росії заочно засудили до 10 років увʼязнення звернувся до Володимира Путіна та голови Держдуми В'ячеслава Володіна.

Нардеп зробив нецензурну заяву із трибуни Верховної Ради. Він послав Володіна в слід за російським кораблем. При цьому слів не підбирав.

"Я хочу всім цим негідникам відповісти – як депутат Верховної Ради, як той, кого вони зараз до 10 років засудили: "Ідіть нах*й, клоуни". Я хочу сказати Володіну, Путіну і всій цій шоблі, які ставлять нам якісь ультиматуми", — сказав він.

Крім того, Гончаренко відреагував на "мирні" ініціативи Путіна та Володіна, які пролунали в ультимативній формі.

"Ми вас саджати не будем. Ми вас повісимо. На стовпах. А кого не повісимо, тих будем ловити по всьому світу, як тарганів, і давити", — сказав він.

Нагадаємо, другий Західний окружний військовий суд Російської Федерації (РФ) заочно засудив нардепа Верховної Ради Олексія Гончаренка до 10 років позбавлення волі. Його звинувачують за трьома статтями.

Гончаренка "визнали винним" у нібито поширенні "військових фейків" із мотивів політичної ненависті, виправданні тероризму і розпалюванні ненависті з погрозою насильства.

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