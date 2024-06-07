"Это вы конечно зря". РФ объявила в розыск Тимошенко - смеются и украинцы, и россияне

В МВД РФ не сообщают никаких подробностей касательно розыска

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего премьер-министра Украины и действующего нардепа от "Батькивщины" Юлию Тимошенко. Причина розыска точно неизвестна.

Соответствующая информация появилась на сайте МВД в пятницу, 7 июня. Там сказано, что нардеп объявлена в розыск по статье Уголовного кодекса, но какой именно уточнять не стали.

Украинцы в сети с юмором отреагировали на очередное объявление о розыске известного украинца. Вспомнили мем с участием экс-премьер министра Арсения Яценюка, где тот радостно кричал в телефонную трубку "Юля! Юля!". Также напомнили, что еще до 2014 года Юлия Тимошенко помогала россиянам с газовым контрактом.

Россияне тоже вспомнили о том, что некогда она была в теплых отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом они обвиняют ее в том, что депутат скрывается якобы в Дубай или где-то в другом месте за границей. Вдобавок к этому они вспомнили про заключение Юлии Тимошенко в 2011 году и назвали ее "опытной" в этом деле. Но они также, как и украинцы, не понимают, зачем РФ разыскивает политики.

Напомним, что в мае 2024 года Россия объявила в розыск президента Украины Владимира Зеленского, а также его предшественника Петра Порошенко. Но спустя неделю информация с сайта МВД РФ исчезла и в сети даже пошутили о том, что неужели их нашли. Но причина оказалась в другом.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия объявила в розыск украинских чиновников. Речь шла про Алексея Данилова, Арсена Авакова и других.