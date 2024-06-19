Когда в Украине закончится жара: синоптик сделала обнадеживающий прогноз

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В Украине уже несколько дней подряд царит жара, столбики термометра в некоторых регионах показывают до +32 градусов тепла. Однако в четверг, 20 июня, значительную часть территорий покроют дожди и грозы, возможны также штормовые порывы. Раньше мы уже рассказывали, когда в Киеве будет прохладнее.

"Телеграф" со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко рассказывает, какой будет погода. Она, в частности, объяснила, что завтра Украину посетит атмосферный фронт.

По словам синоптика, днем максимальная температура воздуха составит +27 градусов. На юге и востоке сохранится жаркая погода, там столбики термометра поднимутся до +28…+33 градусов.

"В западных, северных областях, местами в центральной части и вечером в Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами. За фронтом в этих областях ослабнет жара, днем ожидается +22…+27 градусов", – прогнозирует она.

При этом в большинстве областей Украины 20 июня ожидается сильный ветер преимущественно северо-западного направления, возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

В Киеве посвежеет до +22…+24 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Предполагается сильный северо-западный ветер, предупредила Наталья Диденко.

Южные и восточные области "будут еще принадлежать жаркой погоде". Там днем четверга +28…+33 градуса. Но 21-22 июня жара спадет. Однако в дальнейшем "лето вернется из короткой командировки и наведет порядок зноем, короткими дождями, вишнями, кабачками, розами, белым льном и батистом".

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