Когда в Киеве закончится жара: прогноз погоды до конца недели
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На днях столицу может накрыть гроза
В столице Украины держится жаркая погода, однако совсем скоро температура воздуха упадет. Также в Киев приедут дожди.
По прогнозу синоптиков Украинского гидрометеорологического центра в среду, 19 июня, ожидается солнечная погода без осадков.
Столбики термометров днем поднимутся до +29°…+31°, ночью упадут до +20°…+18°.
В четверг, 20 июня, утром ожидается дождь с грозой, который будет идти днем, однако во второй половине дня он должен прекратиться. Температура воздуха днем упадет до +22 ... +24 °. В ночь на 21 июня температура вообще опустится до +16…+14°. По прогнозу скорость порывов ветра составит 7-12 м/с.
В пятницу столбики термометра поднимутся до +23…25, ночью снова упадут до +16…14. В этот день будет идти дождь.
В субботу, 22 июня, в Киеве день с самого утра обещает быть ясным, а к вечеру погода будет облачной. Днем температура воздуха поднимется до +27…29°. В ночь на воскресенье упадет до +20 ... +18 °.
В выходной день, 23 июня, утром следует ожидать местами кратковременный дождь с грозой. Также осадки возможны днем. В воскресенье столбики термометра поднимутся до +26°…+28°. Порывы ветра ожидаются со скоростью 7-12 м/с.
Ранее "Телеграф" писал, когда Киеву прогнозируют порывы крепкого ветра. В ближайшие дни в столицу посетят дожди, а дневная температура не опустится ниже +22 градусов.