Не депутатами и президентами едиными: в России объявили в розыск экс-командующего ВСУ

Командовал рейдом, который освободил две заблокированные украинские бригады и не только

В России продолжают объявлять в розыск бывших и действующих чиновников. Так, кроме двух президентов Украины, Министерство внутренних дел РФ (МВД) разыскивает бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Забродского.

Соответствующая информация уже размещена на сайте ведомства. Но не уточняется, по какой статье ведется розыск.

"Забродский Михаил Витальевич. Разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК)", — отмечено в базе.

Что известно о Забродском?

С 2015 по 2017 годы Забродский был командиром высокомобильных десантных войск ВСУ. Далее с 2017 по 2019 год занимал должность командующего десантно-штурмовыми войсками Украины. Он также был народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва с 29 августа 2019 года по 20 марта 2023 года.

Военные достижения и известный рейд Забродского

Летом 2014 года 95-я бригада под командованием Забродского совершила рейд в тыл врага. В течение трех недель, выполняя боевые задания, бригада Забродского прошла 320 км от Славянска до Мариуполя, затем вдоль российско-украинской границы и через Луганск вернулась в Славянск. Бригада двигалась из Краматорска и провела бои с российскими и сепаратистскими силами в Бахмуте, Дебальцево, Саур-Могиле, Лимане (тогда Красный Луч) и в Луганске.

В Луганске 95 бригада помогла находившемуся в осаде украинскому батальону, защищавшему Луганский аэропорт. Рейд освободил две заблокированные украинские бригады и вернул Луганский аэропорт. 23 июля 2014 года бригада вернулась на свою сторону линии фронта.

У Забродского много наград, среди них: звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", Орден Богдана Хмельницкого ІІІ ст. Орден Даниила Галицкого и т.д.

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