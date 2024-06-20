Не депутатами та президентами єдиними: в Росії оголосили в розшук екскомандувача ЗСУ

Командував рейдом, який звільнив дві заблоковані українські бригади і не тільки

В Росії продовжують оголошувати у розшук колишніх та чинних високопосадовців. Так, окрім двох президентів України, Міністерство внутрішніх справ РФ (МВС) розшукує колишнього командувача десантно-штурмових військ Збройних сил України (ЗСУ) Михайла Забродського.

Відповідна інформація вже розмішена на сайті відомства. Але не уточнюється, за якою статтею ведеться розшук.

"Забродський Михайло Віталійович. Розшукується за статтею Кримінального кодексу (КК)", — зазначено в базі.

Що відомо про Забродського?

З 2015 до 2017 роки Забродський був командиром високомобільних десантних військ ЗСУ. Далі з 2017 по 2019 рік обіймав посаду командувача десантно-штурмових військ України. Він також був народним депутатом Верховної Ради України IX скликання з 29 серпня 2019 року до 20 березня 2023 року.

Військові здобутки та відомий рейд Забродського

Улітку 2014 року 95-а бригада під командуванням Забродського здійснила рейд у тил ворога. Протягом трьох тижнів, виконуючи бойові завдання, бригада Забродського пройшла 320 км від Слов'янська до Маріуполя, потім уздовж російсько-українського кордону, і через Луганськ повернулася до Слов'янська. Бригада рухалася з Краматорська та провела бої з російськими та сепаратистськими силами у Бахмуті, Дебальцевому, Саур-Могилі, Лимані (тоді Красний Луч) та у Луганську.

У Луганську 95 бригада допомогла українському батальйону, що знаходився в облозі, що захищав Луганський аеропорт. Рейд звільнив дві заблоковані українські бригади та повернув Луганський аеропорт. 23 липня 2014 року бригада повернулася на свою сторону лінії фронту.

Забродський має багато нагород, серед них: звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст.Орден Данила Галицького тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що в РФ вперше винесли вирок українському нардепу. Мова ведеться про Олексія Гончаренка.