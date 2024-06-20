Второй Саммит мира не за горами? Что известно о сроках проведения новой конференции

Союзники вместе с Украиной работают над следующей встречей

В Швейцарии только 16 июня закончился первый Глобальный саммит мира, в котором участвовали около 100 стран и организаций. Но Украина и союзники уже обсуждают следующую встречу.

Как отметил после встречи с иностранными лидерами президент Владимир Зеленский, второй Саммит должен состояться в ближайшие месяцы, но не годы. У Украины попросту нет столько времени.

"Первый и второй саммиты мира должны объединить нашу совместную работу по деталям мира в состоянии войны. И у нас нет времени на длительную работу. Движение к миру означает действовать быстро. Подготовка займет месяцы, не годы. Поэтому когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработан, откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит, и для завершения этой войны ради справедливого и длительного мира", — сказал Зеленский.

Отметим, что точной даты и места проведения второго Саммита мира еще нет. Но некоторые страны изъявили желание провести встречу на своей территории. Сейчас продолжается подготовка, что подтвердил и глава ОП Андрей Ермак. Он добавил, что Россия всячески пытается сорвать предстоящую встречу.

"Подготовка ко второму Саммиту мира продолжается. Также мы уже знаем о планах врага по попытке срыва этого Саммита. Россиян огорчает поддержку Украины на Западе и среди стран Глобального Юга. Впрочем, реальность такова, что справедливый мир согласно Уставу ООН все равно победит попытку врага изменить мировой порядок и правила игры. Их придется принять", — написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем в Офисе президента не исключают, что на второй саммит могут пригласить представителя России. Речи о прямых переговорах лидеров России и Украины не идет. Представителю страны-агрессора вручат комплексный мирный план, который разработают все участники Саммита.

"Будет общий план – будем думать, как приглашать представителей России на второй саммит и передавать вместе со странами, которые с нами на этом пути, этот общий план, который согласован и поддержан большинством уважаемых и ответственных стран мира", — сказал Андрей Ермак в эфире телемарафона 15 июня.

Также "Телеграф" рассказывал о том, стал ли мир в Украине ближе после саммита в Швейцарии. На Западе оценили встречу мировых лидеров и ее итоги.