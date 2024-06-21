USUBS и Украинская Бронетехника организовали встречу представителей украинского бизнеса с послом США

Экономическая составляющая имеет фундаментальное значение

Американо-украинский Деловой Совет (USUBS) в партнерстве с "Украинской Бронетехникой" организовал встречу представителей украинского бизнеса с послом США в Украине Бриджит Бринк. Во встрече приняло участие более 50 представителей отечественных и международных компаний.

Модератором мероприятия выступил Грег Фишман, член Исполнительного комитета USUBC и региональный представитель в Украине и Восточной Европе в Abt Global. Панель стала платформой для содержательных обсуждений по укреплению деловых связей между США и Украиной. Об этом пишет USUBS.

Госпожа Бринк отметила, что экономическая составляющая, и именно частный сектор, имеет фундаментальное значение для победы Украины в войне с Россией и в послевоенном развитии.

"Помочь Украине победить в войне против России – это один из главных внешнеполитических приоритетов президента Байдена, но так же приоритетом является помощь Украине в том, что мы называем "выиграть будущее". И Украина выиграет будущее с помощью бизнеса, который будет движущей силой экономического обновления Украины и трудоустройства украинцев", — добавила она.

Посол заверила в неизменной поддержке Украины со стороны США, как в военном партнерстве, так и в поддержке экономики.

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас поблагодарил посла и США за военную помощь Украине и за экономическую поддержку.

"С начала полномасштабного вторжения оборонный сектор стремительно растет, и наше сотрудничество с американскими партнерами становится одним из важнейших элементов нашей защиты от России. Мы должны вернуть наши территории назад и побороть Россию экономически. Также мы должны не просто получать оружие или поддержку, оборонную технику, мы должны создавать его здесь, мы должны локализовать производство, мы должны развивать наши экономические возможности. И мы видим постоянную и неизменную поддержку на этом пути со стороны американских партнеров", — заявил он.

Члены USUBC были рады лично пообщаться с послом Бринком и представителями посольства США, в том числе с Натаном Сейфертом, старшим коммерческим советником; Мэри Элизабет Мэдден, экономическим советником (экономический отдел Государственного департамента); Меган Франчич, аграрным атташе (Служба зарубежных сельскохозяйственных отношений USDA); и Кристофер Дрейк, директор Управления структурированного финансирования и страхования в Международной финансовой корпорации развития США (DFC).

В ходе дискуссии с послом обсуждались вопросы энергетической безопасности Украины, сотрудничества в различных секторах экономики, сотрудничества частной оборонной промышленности США и Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 21 июня, заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкена по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Киев. Он должен встретиться с украинскими чиновниками, а также с другими партнерами.