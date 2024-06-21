Заместитель Блинкена прибыл в Киев, чтобы решить несколько вопросов (фото)

Запланировано несколько встреч

В пятницу, 21 июня, заместитель государственного секретаря США Энтони Блинкена по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Киев. Он должен встретиться с украинскими чиновниками, а также с другими партнерами.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х. Она же и встретила его на столичном вокзале.

"Рада приветствовать заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами, чтобы подтвердить нашу твердую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России", — говорится в сообщении.

Джон Басс и Бриджит Бринк

Заметим, что в марте 2024 года заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд ушла в отставку. Временно на эту должность был назначен Джон Басс. Он работает в Госдепе штатов на протяжении многих лет. Басс занимал должности посла США в Грузии в 2009-2012 годах, Турции в 2014-2017 годах и в Афганистане в 2017-2020 годах.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что поможет закончить войну в Украине. Он подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы в оказании поддержки были пробелы, поскольку это может иметь серьезные последствия.

Ранее "Телеграф" писал, что в США рассказали, почему Украина пока не вступила в НАТО. Есть два серьезных нюанса.