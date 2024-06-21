От 200 до тысячи гривен: сколько стоит доехать из Киева в Одессу разными видами транспорта

Самый бюджетный вариант - плацкарт

Курортный сезон в Одессе в самом разгаре, поэтому пляжи уже радушно принимают немалый поток туристов. Но вопрос стоимости отдыха и дороги в приморский город до сих пор интересует украинцев.

"Телеграф" расскажет, сколько стоит дорога из Киева в Одессу на поезде, автобусе и авто.

Киев-Одесса на поезде

Одним из самых бюджетных вариантов можно считать поездку на поезде, ведь в плацкарте по вышеуказанному маршруту дорога будет стоить — 286,38 грн. В купейном вагоне стоимость выше — 742,78 грн. Заметим, что на поезд билеты следует покупать заранее, потому что они в пляжный сезон разлетаются, как горячие пирожки.

Цены на поездку на поезде указаны только с учетом постельного белья и без льгот. Из Киева в Одессу курсирует два поезда, и с кондиционером только купейные вагоны. Продолжительность такой поездки от 9 до 15 часов.

Киев-Одесса на автобусе

Путешествие в курортный город на автобусе занимает меньше времени, чем поездом, от 5 до 7 часов, но и стоимость его выше. Билеты из Киева в Одессу стоят от 500 до тысячи грн. Цена зависит от перевозчиков, модели транспорта и наличия дополнительных услуг, например, кондиционирования, телевизора и т.д.

Киев-Одесса на авто

Доехать до курортного городка можно и попутным авто, воспользовавшись известным сервисом бла-бла-кар. Цена такого путешествия стартует от 745 грн, она зависит уже на 100% от перевозчика.

Одним из минусов такого путешествия является то, что места очень ограничены, поэтому уехать семьей вряд ли получится. Но дорога на авто занимает около 5 часов.

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