"Теперь официально перед Богом и Украиной": нардеп Лозинский женился, что известно о его любимой (фото)

Свадьбу сыграли на Тернопольщине

Народный депутат от партии "Голос" и военнослужащий Роман Лозинский женился на своей любимой — преподавательнице Украинского Католического университета Светлане Кисилевой. Сыграла свадьбу пара в Тернопольской области.

Об этом молодожены сообщили в Facebook. Местом свадьбы стало пространство Литепло.

"Поженились. В эти темные времена, мы друг у друга. Теперь официально перед Богом и Украиной. P.S. Этот светлый день разделили со своими в чрезвычайном пространстве Литепло на Тернопольщине, если бы кто спрашивал. Любовь побеждает все", — говорится в общем сообщении молодоженов.

Супруги также добавили фотографию в свадебных нарядах. А фотографиями по свадьбе поделилась одна из его гостей экс-министр образования Анна Новосад и продакт-менеджер Оксана Крикун, которая своих сторис опубликовала несколько кадров.

Заметим, что о помолвке Лозинский и Кисильева объявили в январе 2024 года.

Роман Лозинский в сентябре 2023 вернулся к работе в Верховной Раде после 15 месяцев службы в рядах ВСУ. Нардеп принимал участие в боевых действиях и проходил службу на херсонском направлении фронта в составе 73 морского центра ССО. За свою лепту в борьбу против россиян он получил награду Золотой крест.

Молодоженов поздравили

В комментариях под постом молодоженов поздравляют и желают долгих лет брака.

Что известно о его любимой

Светлана Кисильева работала Советником по коммуникациям в Министерстве образования и науки Украины до 2020 года. На сегодняшний день работает специалистом по социальному и поведенческому изменению в детском фонде ООН — UNICEF Украина, а также лектором в Украинском католическом университете.

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