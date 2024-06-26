Этими фамилиями предки пытались защитить людей от зла: проверьте свою в списке

Отмечено порядка 40 таких родовых имен, но на самом деле их гораздо больше

Наши предки давали раньше фамилии не просто так, и каждая из них несет какой-то определенный смысл и может приоткрыть занавес на интересную историю ее создания. Например, в большом списке родовых имен есть также фамилии, которыми пытались защитить от зла целый род.

Много лет назад люди верили, что фамилия несет в себе большую силу и может повлиять на судьбу человека и даже отогнать все плохое от него. Об этом говорится в книге "Украинские фамилии прикарпатской Львовщины в конце XVIII – начале XIX века" И. Фарион.

Некоторым детям с рождения давали родовые имена, связанные с природой. Они могли походить от названия растения, овоща, фрукта, дерева и прочего.

В целом отмечено порядка 40 таких родовых имен. Однако это далеко не все.

Фамилии, которыми раньше пытались защитить род:

Фамилии, связанные с деревьями и кустарниками – Дуб, Дубовый, Дубовский, Дубицкий, Дубенко, Липка, Граб, Кленовый, Слива, Соснич.

Фамилии, которые пошли от названий травянистых растений – Очеретнюк, Горошко, Череда, Барвинченко, Виноград, Кропива, Лепеха, Лобода, Хмеленко.

Родовые имена по названиям плодов и частям растений – Коринь, Гилкова, Лоза, Ягода, Жёлудь, Квитка, Лозовой, Лозинський, Качан.

Фамилии от названия от грибов и овощей – Боровик, Вильховик, Грибовський, Капуста, Редька, Буряк, Бульба, Морковкин, Огурцов, Цибуля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали людям раньше, чтобы защитить их от нечисти. Все один имеют одну особенность.