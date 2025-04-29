Не хотят огорчить Путина? Почему европейские лидеры не приедут в Киев 9 мая

Европейские лидеры отменили визит в Киев 9 мая

Лидеры европейских стран не приедут в Киев 9 мая, как планировалось ранее. В этот день они посетят другие международные встречи по безопасности.

Запланированный саммит в Киеве должен был показать поддержку Украине в противовес путинскому параду в Москве. Об этом пишет издание Politico.

Польский премьер-министр Дональд Туск вместо визита в украинскую столицу отправится в Нанси, где подпишет соглашение о безопасности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Британский премьер Кир Стармер также не сможет приехать – он примет участие в оборонном саммите в Осло. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц не желает посещать Киев без полной делегации.

По информации источников, европейские лидеры ищут новую дату для визита "в первую или вторую неделю канцлерства Мерца", которое должно начаться на следующей неделе. В то же время, министры иностранных дел ЕС могут посетить Львов 9 мая после неформальной встречи в Варшаве днем ранее.

Тем временем Путин объявил о трехдневном "прекращении огня" в Украине с 8 по 11 мая. Президент Зеленский назвал это попыткой "манипулировать миром" и "обмануть США", напомнив, что предыдущие российские "перемирия" регулярно нарушались.

Стоит отметить, что новый немецкий канцлер Мерц имеет насыщенный график дипломатических визитов – 7 мая он планирует посетить Париж утром и Варшаву после обеда, а 9 мая, вероятно, будет в Брюсселе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине официально ответили, готовы ли пойти на "новое перемирие" Путина. В Киеве не понимают, почему нужно тянуть почти неделю, чтобы остановить огонь.