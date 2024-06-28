Украинская армия входит в пятерку сильнейших среди стран Европы: кто оказался впереди

В общем рейтинге мы потеряли три позиции

По данным мирового рейтинга Global Firepower-2024, украинская армия занимает четвертое место среди европейских стран. В этом году Украина занимает 18-е место в мировом рейтинге, потеряв три позиции с 2023 года.

Об этом идет речь на сайте Global Firepower. Украина занимает 18 строчку мирового рейтинга с индексом в 0,2598 (чем она ниже, тем мощнее армия).

Наша страна обогнала в рейтинге многих стран-партнеров. В частности, Германию, замыкающую пятерку сильнейших армий Европы.

Сильнейшей европейской армией является британская. Перечисляем страны Европы, которые обогнали Украину в рейтинге 2024 года:

Великобритания (индекс 0,1443);

Италия (0,1863);

Франция (0,1878).

За год Украина опустилась на три строчки. В 2023 году она занимала 15 место. Когда Россия напала на Украину, наша армия была в общем рейтинге на 22 месте. То есть, за год войны она поднялась сразу на семь позиций.

Украина идет после Израиля, но перед Германией

Отметим, что страна-террористка Россия остается в мировом рейтинге "второй армией мира". Ее индекс составляет 0,0702. Традиционно лидером является США (0,0699).

Следом за США идут Россия и Китай

Для справки: Global Firepower — один из самых авторитетных рейтингов армий мира. При расчете использует около 60 факторов. В общий рейтинг по состоянию на 2024 год входят армии 145 стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине изменились правила рекрутинга. Проходить обучение можно будет на базах батальонов.