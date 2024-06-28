Українська армія входить у п’ятірку найсильніших серед країн Європи: хто опинився попереду

У загальному рейтингу ми втратили три позиції

За даними світового рейтингу Global Firepower-2024, українська армія займає четверте місце серед європейських країн. У цьому році Україна займає 18 місце у світовому рейтингу, втративши три позиції з 2023 року.

Про це йдеться на сайті Global Firepower. Україна замає 18 рядок світового рейтингу з індексом у 0,2598 (чим він нижче, тим потужнішою є армія).

Наша країна обігнала у рейтингу багатьох країн-партнерів. Зокрема, Німеччину, яка замикає п’ятірку найсильніших армій Європи.

Найсильнішою європейською армією є британська. Перераховуємо країни Європи, які обігнали Україну у рейтингу 2024 року:

Велика Британія (індекс 0,1443);

Італія (0,1863);

Франція (0,1878).

За рік Україна опустилась на три рядки. У 2023 році вона займала 15-те місце. Коли Росія напала на Україну, то наша армія була у загальному рейтингу на 22 місці. Тобто, за рік великої війни вона піднялась одразу на сім позицій.

Україна йде після Ізраїлю, але перед Німеччиною

Зазначимо, що країна-терористка Росія залишається у світовому рейтингу "другою армією світу". Її індекс складає 0,0702. Традиційно лідером є США (0,0699).

Слідом за США йдуть Росія та Китай

Для довідки: Global Firepower ― один з найавторитетніших рейтингів армій світу. При розрахунку використовує близько 60 факторів. У загальний рейтинг станом на 2024 рік входять армії 145 держав.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні змінились правила рекрутингу. Проходити навчання можна буде на базах батальйонів.