Будут действовать с полуночи 29 апреля: части украинцев пора привыкать к новым правилам

Новый приказ коснется многих украинцев

Новые правила ждут украинцев уже в конце этого месяца. Они касаются торговли молочной продукцией и вступают в силу 29 апреля.

"Телеграф" рассказывает о том, к чему готовится украинцам. По информации Министерства аграрной политики Украины, 31 декабря 2024 года Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства аграрной политики и продовольствия № 4150, который вступит в силу 29 апреля 2025 года. Новые правила торговли молоком, обяжут продавцов проходить обязательный лабораторный контроль. Без соответствующих документов молоко и молочные продукты нельзя будет продавать на агропродовольственных рынках. Все это повлияет, как на продавцов, так и на покупателей.

Детали приказа

В Министерстве отмечают, что правила проведения лабораторных исследований (испытаний) предусматривают усовершенствование мер по надлежащему обращению молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках Украины.

В частности:

вводятся требования к отбору образцов сырого молока и молочных продуктов,

определяются показатели качества и безопасности к сырому молоку и молочным продуктам и периодичность контроля этих показателей.

устанавливаются требования по проведению лабораторных исследований (испытаний) молока сырого и изготовленных из него молочных продуктов (кроме продукции промышленного производства), которые вводятся в обращение операторами рынка молока и молочных продуктов, в том числе мелкотоварными производителями, конечному потребителю через агропродовольственные рынки.

На кого распространяются требования

Правила обязательны для:

операторов рынка молока и молочных продуктов ( в том числе мелкотоварных производителей );

); агропродовольственных рынков;

государственных ветеринарных инспекторов/государственных инспекторов, персонала аккредитованных лабораторий, находящихся на агропродовольственных рынках.

Когда продукция не будет допускаться к продаже?

Если лабораторные исследования выявят нарушение санитарных норм, продукция подлежит утилизации.

Запрещается продажа молока, не отвечающего органолептическим показателям (запах, вкус, цвет, консистенция).

Опасная продукция будет изыматься с рынка под контролем государственных инспекторов.

Что изменится для покупателей?

Как пишет издание "На пенсии", нововведения должны обеспечить:

Высшее качество молочных продуктов. Благодаря обязательным проверкам уменьшится риск приобретения опасной продукции.

Благодаря обязательным проверкам уменьшится риск приобретения опасной продукции. Прозрачность происхождения молока. Все продавцы будут обязаны иметь подтверждающие документы.

Все продавцы будут обязаны иметь подтверждающие документы. Минимизация рисков. Не соответствующая стандартам продукция не будет попадать к потребителям.

С правилами проведения лабораторных исследований молока и молочных исследований можно ознакомиться ниже:

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