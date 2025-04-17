Будут действовать с полуночи 29 апреля: части украинцев пора привыкать к новым правилам
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Новый приказ коснется многих украинцев
Новые правила ждут украинцев уже в конце этого месяца. Они касаются торговли молочной продукцией и вступают в силу 29 апреля.
"Телеграф" рассказывает о том, к чему готовится украинцам. По информации Министерства аграрной политики Украины, 31 декабря 2024 года Министерство юстиции зарегистрировало приказ Министерства аграрной политики и продовольствия № 4150, который вступит в силу 29 апреля 2025 года. Новые правила торговли молоком, обяжут продавцов проходить обязательный лабораторный контроль. Без соответствующих документов молоко и молочные продукты нельзя будет продавать на агропродовольственных рынках. Все это повлияет, как на продавцов, так и на покупателей.
Детали приказа
В Министерстве отмечают, что правила проведения лабораторных исследований (испытаний) предусматривают усовершенствование мер по надлежащему обращению молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках Украины.
В частности:
- вводятся требования к отбору образцов сырого молока и молочных продуктов,
- определяются показатели качества и безопасности к сырому молоку и молочным продуктам и периодичность контроля этих показателей.
- устанавливаются требования по проведению лабораторных исследований (испытаний) молока сырого и изготовленных из него молочных продуктов (кроме продукции промышленного производства), которые вводятся в обращение операторами рынка молока и молочных продуктов, в том числе мелкотоварными производителями, конечному потребителю через агропродовольственные рынки.
На кого распространяются требования
Правила обязательны для:
- операторов рынка молока и молочных продуктов (в том числе мелкотоварных производителей);
- агропродовольственных рынков;
- государственных ветеринарных инспекторов/государственных инспекторов, персонала аккредитованных лабораторий, находящихся на агропродовольственных рынках.
Когда продукция не будет допускаться к продаже?
- Если лабораторные исследования выявят нарушение санитарных норм, продукция подлежит утилизации.
- Запрещается продажа молока, не отвечающего органолептическим показателям (запах, вкус, цвет, консистенция).
- Опасная продукция будет изыматься с рынка под контролем государственных инспекторов.
Что изменится для покупателей?
Как пишет издание "На пенсии", нововведения должны обеспечить:
- Высшее качество молочных продуктов. Благодаря обязательным проверкам уменьшится риск приобретения опасной продукции.
- Прозрачность происхождения молока. Все продавцы будут обязаны иметь подтверждающие документы.
- Минимизация рисков. Не соответствующая стандартам продукция не будет попадать к потребителям.
С правилами проведения лабораторных исследований молока и молочных исследований можно ознакомиться ниже:
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начал действовать новый механизм выплаты пенсии для переселенцев, украинцев за границей и на ВОТ.