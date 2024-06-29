Летняя жара не отпускает: на сколько жарко будет в последний день июня, прогноз погоды

Осадков и сильного ветра не ожидайте

Украину уже несколько дней подряд не отпускает летняя жара, не исключением станет и воскресенье, 30 июня. Ведь среднесуточная температура днем будет колебаться в пределах 35-36°С.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в последний день июня осадки не прогнозируются.

На востоке Украины воздух ночью охладится до +18°С, а днем нагреется до +33°С. В течение суток сохранится переменная облачность с прояснениями. Осадки синоптики не обещают.

Западные области Украины также будут страдать от жары, ведь днем солнце пригреет до +33°С. Ночью будет прохладнее – до +17°С. Осадки не прогнозируются, небо будет ясное с переменной облачностью. На высокогорье Карпат ночью +10-15°С, днем +22-27°С.

Северные регионы днем накроет жара до +33°С, ночью воздух охладится до +18°С. Небо в течение дня будет кое-где затянуто облаками, но в основном прогнозируют ясную погоду в воскресенье.

На севере страны ночью отметка термометра достигнет +18°С, а днем до +33°С. Осадки синоптики не обещают, небо будет ясным с умеренной облачностью.

Центральные регионы тоже ожидает жара до +33°С днем. В течение 30 июня порывы ветра составят 3-8 м/с.

Синоптики предупреждают, что на солнце без тени температура может быть в разы выше, поэтому днем нужно быть осмотрительными. Также в течение суток 30 июня в большинстве регионов Украины прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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