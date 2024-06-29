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Літня спека не відпускає: на скільки жарко буде в останній день червня, прогноз погоди

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
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Погода влітку
Погода влітку. Фото Колаж "Телеграф"

Опадів та сильного вітру не очікуйте

Україну вже кілька днів поспіль не відпускає літня спека, не виключенням стане й неділя, 30 червня. Адже середньодобова температура вдень коливатиметься у межах 35-36°С.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в останній день червня опади не прогнозуються.

На сході України повітря вночі охолоне до +18°С, а вдень нагріється до +33°С. Протягом доби збережеться незначна мінлива хмарність з проясненнями. Опади синоптики не прогнозують.

Західні області України також потерпатимуть від спеки, адже вдень сонце пригріє аж до +33°С. Вночі буде прохолодніше — до +17°С. Опади не прогнозуються, небо буде ясне з мінливою хмарністю. На високогір'ї Карпат вночі +10-15°С, вдень +22-27°С.

Північні регіони вдень накриє спека до +33°С, вночі повітря охолоне до +18°С. Небо протягом дня буде подекуди затягнуте хмарами, але здебільшого прогнозують ясну погоду протягом неділі.

На півночі країни вночі позначка термометра сягне +18°С, а вдень до +33°С. Опади синоптики не обіцяють, небо буде ясним з помірною хмарністю.

Центральні регіони теж очікує спека до +33 °С вдень. Протягом 30 червня пориви вітру становитимуть 3-8 м/с.

Синоптики попереджають, що на сонці без затінку температура може бути у рази вища, тому вдень треба бути обачними. Також потягом доби 30 червня у більшості регіонах України прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Львівщину накрив "погодний апокаліпсис". Вітер повалив дерева, а з неба сипався град.

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#Україна #Погода #Спека #Прогноз