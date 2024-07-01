Поляки вигадали проблему? У Мінвідновлення відреагували на нову блокаду на польському кордоні

Наразі тривають перемовини з польськими митниками

Українським перевізникам не потрібні жодні дозволи на перевезення між Україною та країнами Європейського Союзу. Тому обмеження, які ввела польська сторона, безпідставні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Він прокоментував вимоги митних органів Республіки Польща щодо наявності дозволів на перевезення в українських водіїв.

"Жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил", — підкреслив Деркач.

Заступник міністра зазначив, що про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі. За його словами, офіційними каналами польська сторона, як і всі інші країни-члени ЄС, була повідомлена про оновлення угоди між Україною та Євросоюзом.

"Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони. Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою. Також, ми повідомили Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась в ситуацію зі свого боку та також намагається вплинути на вирішення проблеми", — підкреслив Деркач.

Як відомо, в понеділок, 1 липня, Польща обмежила перепустку для українських вантажних транспортних засобів. Не пропускають тих, хто не має дозволу на міжнародні вантажні перевезення. Зазначається, що для перетину кордону у бік Польщі українським вантажним транспортним засобам необхідно мати дозвіл на міжнародні вантажні перевезення або книжку ЄКМТ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, що являє собою книга ЄКМТ. Також ми розповідали, що потрібно для її оформлення.