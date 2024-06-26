Зарабатывают больше 50 тысяч? Зарплата чиновников выросла в 2024: кто получает больше всего

За четыре месяца зарплата выросла на 32%

В Украине выросла средняя заработная плата чиновников. Так за четыре месяца зарплата выросла на 32%, превысив в среднем 50 тысяч гривен.

Об этом сообщает Министерство финансов. Лидером по уровню зарплат стала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики в среднем работники получают 89,7 тысячи гривен. В то время в Антимонопольном комитете, занявшем второе место, средняя зарплата составляет 88,3 тысячи гривен. И тройку закрывает Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета, где платят в среднем по 72,4 тысячи гривен.

Отмечается, что средняя начисленная зарплата в мае достигла 50,9 тысяч грн (в январе 2024 года — 38,6 тысячи грн).

В Министерстве отметили, что в структуру заработной платы в указанных месяцах уже входят денежные пособия в отпуска и материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов, что влияет на увеличение уровня заработной платы отдельных работников и в целом органа.

Увеличение зарплат состоялось благодаря новой системе оплаты труда на основе грейдовой системы классификации должностей. Эта система была направлена на повышение, предсказуемость и прозрачность заработной платы работников государственных органов.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам военнослужащего Кирилла Сазонова, зарплата руководства государственной компании "Укрэнерго" с начала полномасштабного вторжения выросла в 2 раза.