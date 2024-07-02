Ваши предки могут быть древнегреческими царями? Что скрывает редкая украинская фамилия

Украинские фамилии скрывают много тайн

Исторически сложилось, что территория Украины оказалась местом встречи огромного количества разных народов и цивилизаций, многие из которых оказали существенное влияние на здешнюю культуру. При этом многие уже забытые слова проявляют себя до сих пор, в том числе и в украинских фамилиях.

При этом истоки некоторых из них вполне могут корнями уходить в древность на целые тысячелетия. Например, весьма неожиданную версию эксперты группы Українське Прізвище высказали о весьма редкой фамилии Атамас.

В частности там отметили, что есть версия о том, что эта фамилия происходит от имени древнегреческого царя Афаманта (Атамаса), который правил городом Орхоменос. В греческой мифологии он является сыном фессалийского царя Эола, который в свою очередь является внуком Прометея.

Афамант вошел в мифологию как муж богини облаков Нефелы, которую он бросил из-за любви к дочери царя Фив Ино. Эту женщину он тоже бросил, чтобы вступить в брак с Фемисто — дочерью царя лапифов Гипсея. Сами мифы крутятся вокруг неудачных браков Афаманта и о том, какие проблемы его в связи с этим преследовали.

Афамант

Однако может ли быть так, что украинская фамилия Атамас связана с древнегреческим царем Афамантом, если учесть, что на территории нашей страны хватает древнегреческих поселений? Ответ прост — нет.

Украинские фамилии начали появляться в XVI веке нашей эры, а стали повсеместными лишь в XVII веке. То есть никакие события предыдущих столетий и тем более тысячелетий не могли повлиять на их развитие, особенно если это касается страны на другой стороне континента. Даже в том случае, если они созвучны с некоторыми иностранными словами и именами.

Более реалистичная версия происхождения фамилии, как утверждают эксперты "Українське Прізвище", связано со словом атаман, которое могло касаться любого человека, стоящего во главе чего-либо, начиная от государства и заканчивая стадом скота.

Всего по данным сайта "Рідні", в Украине насчитывается около 1000 носителей фамилии Атамас или Атамась.

Однако, если же вы хотите верить в то, что некие фамилии уходят корнями в глубокую историю, то вы можете почитать о том, какие фамилии считаются произошедшими от имен скифов, которые населяли территорию Украины примерно во времена древней Греции.