Инвалидность жены может освободить от мобилизации: кто именно получит отсрочку

Есть несколько случаев, в которых можно получить отсрочку

В Украине некоторые категории военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. В частности, ее могут предоставить в связи с инвалидностью супруги или супруга.

Соответствующие условия прописаны в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Так, согласно пункту 12 части 1 статьи 23 данного закона, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену (супруга) среди лиц с инвалидностью III группы, установленной в результате:

онкологического заболевания;

отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги);

отсутствия одного из парных органов.

В то же время право на отсрочку предоставляется в случае, если у жены III группа инвалидности по общему заболеванию. Или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов. Например, если жена имеет III группу инвалидности по общему заболеванию и дополнительно имеет онкологическое заболевание, психическое расстройство, церебральный паралич или другие паралитические синдромы, муж имеет право на отсрочку.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в июле 2024 года в Украине могут получить отсрочку 14 категорий граждан, среди которых есть лица с инвалидностью. Им нужно проходить военно-врачебную комиссию, по результатам которой будет решено, можно ли лицо мобилизовать.