Заявление на отсрочку от мобилизации: адвокат дала совет по необходимым документам

Придется посетить нотариуса

Во время действия общей мобилизации некоторые мужчины имеют право на отсрочку от службы в армии: ее предоставляют по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, по причине обучения или профессиональной деятельности. Чтобы получить отсрочку, нужно подавать заявление установленного образца, документы, подтверждающие право на нее, или их заверенные копии.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, нужно ли документы, прилагаемые к заявлению об оформлении отсрочки, заверять нотариально. Она отмечает, что постановление 560 содержит требование о том, что к заявлению прилагаются "документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, удостоверенные в установленном порядке", но не разъясняет, о каком "установленном порядке" идет речь.

Как происходит на практике:

Требуют оригиналы или нотариально удостоверенные копии (или удостоверенные органом, выдавшим оригинал)

Требуют оригиналы, на месте их сканируют, оригинал сразу возвращают заявителю (как правило, такой подход существует, когда пункт приема заявлений на отсрочку открывают в ЦНАП)

Принимают ксерокопии с подписью заявителя, датой и пометкой "Копия верна"

"Моя рекомендация — узнавать требования вашего ТЦК заранее или сразу делать нотариально заверенные копии", — советует эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине аспиранты имеют право на отсрочку. Для ее получения нужно подать заявление в ТЦК и СП и добавить отдельный документ, подтверждающий факт обучения.