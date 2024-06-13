Брат Галкина снабжает русскую армию оружием на фронт: в его доме провели обыск

Спецназ изъял технику и носители информации

В доме старшего брата Максима Галкина прошел обыск. Дмитрий подозревается в хищении во время выполнения подрядов Министерства обороны страны-оккупанта РФ.

Об этом сообщают росСМИ. Обыск связан с заводом им. Дегтярева, который хочет взыскать более двух млн рублей с принадлежащего бизнесмену ООО "Оружейные мастерские".

Во время обыска силовики изъяли у Дмитрия Галкина носители информации и другую технику. Пока детали дела не разглашаются, но известно, что он указан как руководитель или бывший соруководитель многих компаний, специализирующихся на военном производстве.

Обратим внимание, что ООО "Оружейные мастерские" занимается производством роботов и боеприпасов для военной промышленности.

ООО "ВПК", которая также входит в собственность Галкина старшего, занимается производством боевых машин, боеприпасов и автомобилей специального назначения

РосСМИ утверждают, что с 2014 года ООО "ВПК" заключило госконтракты общей суммой 2,3 млрд рублей на поставку военной техники и запчастей для ФСИН, МВД, Минобороны РФ, Росгвардии, УФСБ по Краснодарскому краю и московских воинских частей.

Одними из самых популярных заказов являются специальные бронированные машины (СБМ) "Тигр" и бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, а также запчасти к ним. С февраля 2022 эти машины активно используются российской армией на войне в Украине.

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