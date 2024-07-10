Из Тисы вытащили самого старшего утопленника: подробности от полиции

Это не первый случай

Во вторник, 9 июля, в селе Рокосово Хустского района на берегу реки Тиса, где в последнее время извлекают из воды тела мужчин, снова обнаружили покойника. По предварительным данным, утопленником оказался 81-летний дедушка.

Об этом сообщает Закарпатье 24 со ссылкой на спасателей.

"9 июля в 18:10 в ГСЧС Закарпатья сообщили о том, что на берегу р. Тиса обнаружено тело предполагаемого утопленника. Подразделения ГСЧС не привлекались", — сообщают спасатели.

В комментарии изданию в полиции сообщили, что погибший – 81-летний закарпатец. Предварительно признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили. Окончательные причины гибели пожилого мужчины устанавливают эксперты.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда обнаружили в 500 метрах от украинско-венгерской границы мужчину в гидрокостюме, который хотел незаконно покинуть территорию страны, и двух сопровождающих.

Ранее "Телеграф" писал, что пограничники назвали самый нелепый способ переплыть Тису и объяснили, почему этого не стоит делать.