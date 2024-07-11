"Молился каждый вечер": тренер из Луцка во время войны уехал в США, реакция соцсетей удивляет

Он рассказал, что много лет собирался это сделать

Тренер из Луцка Юрий Клюц, несмотря на военное положение и запрет на пересечение границы для военнообязанных, уехал из Украины в США. Он это сделал вместе со своей девушкой Екатериной.

Об этом он сообщил в своем Instagram. Клюц опубликовал видео и фото из Сан-Франциско.

В нем он объяснил, что очень хотел уехать в Америку. По словам Клюца, он "так сильно хотел этого, что молиться каждый вечер".

В другом видео тренер рассказал, что 8 лет непрерывно верил, чтобы однажды это воплотилось в реальность. При этом в фоне этого ролика играет российская музыка.

Следует отметить, что в комментариях под его сообщениями некоторые пользователи соцсети негативно отреагировали на переезд во время войны. Однако многие поддержали его поступок. При этом некоторые отметили, что Клюц удаляет негативные комментарии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский блогер Александр Гусин переехал жить в Канаду. В сети он не раскрывает подробностей того, как смог во время полномасштабной войны уехать из Украины.

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