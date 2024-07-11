"Молився кожен вечір": тренер з Луцька під час війни виїхав до США, реакція соцмереж дивує

Він розповів, що багато років збирався це зробити

Тренер з Луцька Юрій Клюц, попри воєнний стан та заборону на перетин кордону для військовозобов'язаних, виїхав з України до США. Він це зробив разом зі своєю дівчиною Катериною.

Про це він повідомив у своєму Instagram. Клюц опублікував відео та фото з Сан-Франциско.

У ньому він пояснив, що дуже хотів виїхати до Америки. За словами Клюца, він "так сильно хотів цього, що молився кожен вечір".

В іншому відео тренер розповів, що 8 років безперервно вірив, щоб одного дня це втілилося в реальність. При цьому у фоні цього ролика грає російська музика.

Варто зазначити, що у коментарях під його дописами деякі користувачі соцмережі негативно відреагували на переїзд під час війни. Проте багато людей підтримали його вчинок. При цьому дехто зазначив, що Клюц видаляє негативні коментарі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український блогер Олександр Гусин переїхав жити до Канади. У мережі він не розкриває подробиць того, як зміг під час повномасштабної війни виїхати з України.

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