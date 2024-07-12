Студент на велосипеде возвращается из Лондона в Украину не с пустыми руками. Как он поможет ВСУ?

19-летний киевлянин рассказал о своей идее и получил согласие Третьей штурмовой на свой проект

Киевлянин Илья Хабло (Боба), почти два года живший и работавший в Лондоне, дистанционно учась в Украине, решил совместить возвращение домой с полезным делом. В начале длительного велопутешествия "Ride to Ukraine" с финишем во Львове он объявил сбор в поддержку одного из подразделений ВСУ.

О своей мотивации и планах в родной стране 19-летний путешественник рассказал "Телеграфу".

Биг-Бен не радовал

Начало полномасштабного вторжения Илья встретил в Львове, где учился на философском факультете Национального университета им. Ивана Франко. Сначала планировал там и оставаться, но когда из-за атак россиян на энергетику начались систематические отключения света, принял вместе с родителями решение перебрался в британскую столицу.

— У меня с другом когда-то были глупые идеи поехать в Польшу учиться на айтишника, — рассказывает "Телеграфу" Боба во время очередной передышки в дороге. — Мы были молодые, не знали чего хотим, поэтому выбирали самую популярную и банальную сферу, думали, это так круто. Но впоследствии пришло понимание, что ближе к сердцу совсем другое, и потому выбрал обучение во Львове на психологии. Планы поехать в Британию сформировались в конце 2022 года, когда из-за массированных обстрелов начались перебои с электричеством. Через знакомых родители нашли семью, которая готова была меня принять. Мы оформили спонсорскую визу и вскоре после наступления 2023 года я уже был в Лондоне.

Получать высшее образование киевлянин Илья решил во Львовском национальном универе. В этом городе и встретил полномасштабку

По словам Ильи, несмотря на теплый прием семьи, предоставившей ему жилье, первые недели в Великобритании для него были непростыми. Прежде всего, в моральном плане.

— Как-то мне было безразлично, что я в столице развитой европейской страны, могу видеть собственными глазами Биг-Бен и тому подобное, — признается парень. — Мне было тяжело принять тот факт, что, возможно, я нескоро вернусь домой, что я оставил родителей, друзей, университет. Но потом адаптировался. Очень помогло то, что я готовился к IELTS (самый популярный в мире тест на знание английского языка. — Авт .), поэтому с коммуникацией проблем не возникало. Я и работу нашел – устроился официантом в популярную сеть ресторанов Sticks’n’Sushi, впоследствии получил повышение – меня перевели на позицию ассистента менеджера.

У нас была очень интернациональная компания, ведь в стране такая фишка, что сами британцы в сфере обслуживания не работают. Я дружил с людьми из Эквадора, Польши, Литвы, Греции, Японии, Малайзии, Сомали. Кстати, у двух сотрудников-литовцев было столько русофобии, что аж страшно. И, к сожалению, с россиянами, но уже как клиентами, мне тоже пришлось пересекаться, потому что в районе Челси, где я работал какое-то время, их много живет. Конечно, они не могли идентифицировать, откуда я, поэтому обходилось без эксцессов. А в принципе когда собеседники узнавали, что я из Украины, улыбались, говорили: "Удачи!", "Держись!", даже иногда "Слава Украине!", — добавляет Илья.

Во время работы в сетевом ресторане Илья мог стать на замену находившемуся на больничном бармену.

Параллельно с работой парень продолжил обучение. Дистанционно в ЛНУ, потому что попытки попасть в одно из британских учебных заведений с соответствующей специальностью не имели успеха. При этом почти сразу же после переезда в Британию парень начал осознавать, что видит свое будущее только дома.

— Думал о возвращении постоянно и после девяти месяцев в Лондоне решил, что впоследствии поеду в Украину, — говорит собеседник. — Когда сообщил об этом родителям, они отреагировали по-разному. Папа сказал: "Даже не думай!", потому что он более рационально мыслил и ему казалось, что в Англии для меня больше перспектив. А мама: "Идея классная, но стоит еще обдумать!" Так и вышло, потому что я все же хотел завершить второй курс и хорошо подготовиться. У меня ведь возникла идея, что это должна быть не обычная поездка, а велопутешествие.

400 тысяч за 3800 км

Двухколесный транспорт в жизни Ильи появился после его переезда в Великобританию. Он его выбрал, чтобы преодолевать 13 км от дома до работы.

— Первый мой велосипед, который я припарковал возле ресторана, украли через шесть часов, — вспоминает неудачный опыт парень. — Со следующим уже был более осторожным, на улице не оставлял, а когда катался на нем, думал: "Он такой крутой, вот на нем точно можно поехать в Украину". Но потом пришлось его менять, потому что велосипед вышел из строя. Выбирая новый, остановился на туринговом велосипеде с рамой из хромомолибденовой стали, рассчитанном на долгие путешествия, потому что он надежен и прочен. Так на нем я стал кататься вокруг Лондона, втягиваться в местную велосипедную "движуху". При этом смотрел видео блоггеров, которые занимались сбором средств во время заездов. Как, например, Саша Ляпота, который летом 2022 года проехал по городам Европы.

Сначала Илья ездил на велосипеде на работу, но потом начал колесить вокруг Лондона.

И мне показалось: если есть такие успешные примеры, у меня тоже есть шанс поддержать ВСУ, отправившись в путь в Украину на велосипеде. Когда думали с моим другом Максимом Ананченко, отвечающим за страницу проекта "Ride to Ukraine" в Instagram, кому помогать, решили: это должна быть Третья отдельная штурмовая бригада (бывший полк ССО "Азов" ВСУ. — Ред.). Мы оба очень уважаем это подразделение, написали им в службу поддержки, рассказали об идее и получили согласие. Целью поставили собрать 400 тыс. гривен, необходимых для установки бронированных модулей на технику, задействованную на сложных участках фронта, — уточнил Илья.

При разработке маршрута из Лондона во Львов парень использовал приложение Komoot, ориентируясь на места, где возможен дикий кемпинг, то есть ночлег в палатке. По расчетам Бобы, ему нужно преодолеть 3800 км.

— С учетом Британии и Украины, должен проехать девять стран, — говорит парень. – Вещи с собой пытался брать по минимуму. Из основного – палатка, каремат, спальник и горелка для приготовления пищи. Два комплекта одежды (футболка, шорты, носки). Один на мне, второй обычно после стирки сохнет во время движения на велосипеде. Плюс куртка-дождевик и по мелочам: велокомпьютер, павербанки, шнуры, крем от натираний и от солнца, ремкомплект, миниаптечка, документы, нож, вилка/ложка. Все поместилось на велосипеде.

Все необходимое в пути Илья взял с собой

Отправился в дорогу 1 июля. За первый день проехал 146 км от Лондона до Дувера, на этом отрезке меня сопровождал Андрей, с которым я знаком с еще доководящих времен и который раньше меня перебрался в Лондон. Откуда паромом уже сам доплыл до французского города Кале. И двигаюсь дальше, держась темпа 90-100 км/день, без учета остановок это где-то 5-6 часов. Впереди Альпы, наверное, все будет происходить труднее и медленнее. Но я заложил на дорогостоящее время с запасом — хочу добраться до конечной точки до 15 августа.

Боба очень верит в положительный результат своего велозаезда. Благодаря репоста сообщениям о его инициативе на "банку" уже поступило более 25 тыс. гривен.

— Осознаю, что это очень большая ответственность собрать полную сумму, потому искренне благодарен за донаты и репосты. А особенно за вспомогательные "банки" открыть их сможете, написав в личные сообщения, — говорит Илья. — Думаю, вместе достигнем цели. Я очень соскучился домой, и хочу таким образом отметить свое возвращение в Украину. Мечтаю о том, как обниму родных, потому что за эти полтора года встречался только с мамой в Польше, потому что отец был на фронте. Увижусь со всеми друзьями во Львове и обязательно съезжу к бабушке на Киевщину, очень хочется полакомиться ее пирожками. Но точно уже не на велосипеде, потому что, думаю, какое-то время после путешествия не смогу даже смотреть в его сторону.

Как сообщал "Телеграф", эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вес преодолел на велосипеде расстояние из Таллинна до Киева, чтобы финансово поддержать ВСУ.