Студент на велосипеде возвращается из Лондона в Украину не с пустыми руками. Как он поможет ВСУ?
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19-летний киевлянин рассказал о своей идее и получил согласие Третьей штурмовой на свой проект
Киевлянин Илья Хабло (Боба), почти два года живший и работавший в Лондоне, дистанционно учась в Украине, решил совместить возвращение домой с полезным делом. В начале длительного велопутешествия "Ride to Ukraine" с финишем во Львове он объявил сбор в поддержку одного из подразделений ВСУ.
О своей мотивации и планах в родной стране 19-летний путешественник рассказал "Телеграфу".
Биг-Бен не радовал
Начало полномасштабного вторжения Илья встретил в Львове, где учился на философском факультете Национального университета им. Ивана Франко. Сначала планировал там и оставаться, но когда из-за атак россиян на энергетику начались систематические отключения света, принял вместе с родителями решение перебрался в британскую столицу.
— У меня с другом когда-то были глупые идеи поехать в Польшу учиться на айтишника, — рассказывает "Телеграфу" Боба во время очередной передышки в дороге. — Мы были молодые, не знали чего хотим, поэтому выбирали самую популярную и банальную сферу, думали, это так круто. Но впоследствии пришло понимание, что ближе к сердцу совсем другое, и потому выбрал обучение во Львове на психологии. Планы поехать в Британию сформировались в конце 2022 года, когда из-за массированных обстрелов начались перебои с электричеством. Через знакомых родители нашли семью, которая готова была меня принять. Мы оформили спонсорскую визу и вскоре после наступления 2023 года я уже был в Лондоне.
По словам Ильи, несмотря на теплый прием семьи, предоставившей ему жилье, первые недели в Великобритании для него были непростыми. Прежде всего, в моральном плане.
— Как-то мне было безразлично, что я в столице развитой европейской страны, могу видеть собственными глазами Биг-Бен и тому подобное, — признается парень. — Мне было тяжело принять тот факт, что, возможно, я нескоро вернусь домой, что я оставил родителей, друзей, университет. Но потом адаптировался. Очень помогло то, что я готовился к IELTS (самый популярный в мире тест на знание английского языка. — Авт .), поэтому с коммуникацией проблем не возникало. Я и работу нашел – устроился официантом в популярную сеть ресторанов Sticks’n’Sushi, впоследствии получил повышение – меня перевели на позицию ассистента менеджера.
У нас была очень интернациональная компания, ведь в стране такая фишка, что сами британцы в сфере обслуживания не работают. Я дружил с людьми из Эквадора, Польши, Литвы, Греции, Японии, Малайзии, Сомали. Кстати, у двух сотрудников-литовцев было столько русофобии, что аж страшно. И, к сожалению, с россиянами, но уже как клиентами, мне тоже пришлось пересекаться, потому что в районе Челси, где я работал какое-то время, их много живет. Конечно, они не могли идентифицировать, откуда я, поэтому обходилось без эксцессов. А в принципе когда собеседники узнавали, что я из Украины, улыбались, говорили: "Удачи!", "Держись!", даже иногда "Слава Украине!", — добавляет Илья.
Параллельно с работой парень продолжил обучение. Дистанционно в ЛНУ, потому что попытки попасть в одно из британских учебных заведений с соответствующей специальностью не имели успеха. При этом почти сразу же после переезда в Британию парень начал осознавать, что видит свое будущее только дома.
— Думал о возвращении постоянно и после девяти месяцев в Лондоне решил, что впоследствии поеду в Украину, — говорит собеседник. — Когда сообщил об этом родителям, они отреагировали по-разному. Папа сказал: "Даже не думай!", потому что он более рационально мыслил и ему казалось, что в Англии для меня больше перспектив. А мама: "Идея классная, но стоит еще обдумать!" Так и вышло, потому что я все же хотел завершить второй курс и хорошо подготовиться. У меня ведь возникла идея, что это должна быть не обычная поездка, а велопутешествие.
400 тысяч за 3800 км
Двухколесный транспорт в жизни Ильи появился после его переезда в Великобританию. Он его выбрал, чтобы преодолевать 13 км от дома до работы.
— Первый мой велосипед, который я припарковал возле ресторана, украли через шесть часов, — вспоминает неудачный опыт парень. — Со следующим уже был более осторожным, на улице не оставлял, а когда катался на нем, думал: "Он такой крутой, вот на нем точно можно поехать в Украину". Но потом пришлось его менять, потому что велосипед вышел из строя. Выбирая новый, остановился на туринговом велосипеде с рамой из хромомолибденовой стали, рассчитанном на долгие путешествия, потому что он надежен и прочен. Так на нем я стал кататься вокруг Лондона, втягиваться в местную велосипедную "движуху". При этом смотрел видео блоггеров, которые занимались сбором средств во время заездов. Как, например, Саша Ляпота, который летом 2022 года проехал по городам Европы.
И мне показалось: если есть такие успешные примеры, у меня тоже есть шанс поддержать ВСУ, отправившись в путь в Украину на велосипеде. Когда думали с моим другом Максимом Ананченко, отвечающим за страницу проекта "Ride to Ukraine" в Instagram, кому помогать, решили: это должна быть Третья отдельная штурмовая бригада (бывший полк ССО "Азов" ВСУ. — Ред.). Мы оба очень уважаем это подразделение, написали им в службу поддержки, рассказали об идее и получили согласие. Целью поставили собрать 400 тыс. гривен, необходимых для установки бронированных модулей на технику, задействованную на сложных участках фронта, — уточнил Илья.
При разработке маршрута из Лондона во Львов парень использовал приложение Komoot, ориентируясь на места, где возможен дикий кемпинг, то есть ночлег в палатке. По расчетам Бобы, ему нужно преодолеть 3800 км.
— С учетом Британии и Украины, должен проехать девять стран, — говорит парень. – Вещи с собой пытался брать по минимуму. Из основного – палатка, каремат, спальник и горелка для приготовления пищи. Два комплекта одежды (футболка, шорты, носки). Один на мне, второй обычно после стирки сохнет во время движения на велосипеде. Плюс куртка-дождевик и по мелочам: велокомпьютер, павербанки, шнуры, крем от натираний и от солнца, ремкомплект, миниаптечка, документы, нож, вилка/ложка. Все поместилось на велосипеде.
Отправился в дорогу 1 июля. За первый день проехал 146 км от Лондона до Дувера, на этом отрезке меня сопровождал Андрей, с которым я знаком с еще доководящих времен и который раньше меня перебрался в Лондон. Откуда паромом уже сам доплыл до французского города Кале. И двигаюсь дальше, держась темпа 90-100 км/день, без учета остановок это где-то 5-6 часов. Впереди Альпы, наверное, все будет происходить труднее и медленнее. Но я заложил на дорогостоящее время с запасом — хочу добраться до конечной точки до 15 августа.
Боба очень верит в положительный результат своего велозаезда. Благодаря репоста сообщениям о его инициативе на "банку" уже поступило более 25 тыс. гривен.
— Осознаю, что это очень большая ответственность собрать полную сумму, потому искренне благодарен за донаты и репосты. А особенно за вспомогательные "банки" открыть их сможете, написав в личные сообщения, — говорит Илья. — Думаю, вместе достигнем цели. Я очень соскучился домой, и хочу таким образом отметить свое возвращение в Украину. Мечтаю о том, как обниму родных, потому что за эти полтора года встречался только с мамой в Польше, потому что отец был на фронте. Увижусь со всеми друзьями во Львове и обязательно съезжу к бабушке на Киевщину, очень хочется полакомиться ее пирожками. Но точно уже не на велосипеде, потому что, думаю, какое-то время после путешествия не смогу даже смотреть в его сторону.
Как сообщал "Телеграф", эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вес преодолел на велосипеде расстояние из Таллинна до Киева, чтобы финансово поддержать ВСУ.