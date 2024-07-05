Ваши предки были любвеобильны, если фамилия звучит так: проверьте в списке свою
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С древних времен существуют такие родовые имена, которые намекают на любвеобильность их носителей
Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. Некоторые из них указывают на то, какую жизнь вели их предки.
Так, например, еще с древних времен существуют такие родовые имена, которые намекают на любвеобильность их носителей. "Телеграф" с помощью портала "Рідні" составил небольшой список таких фамилий.
Стоит отметить, что фамилии могут иметь несколько трактовок. Если окажется, что у вас или ваших знакомых одна из перечисленных фамилий, нельзя стопроцентно говорить, что предки были ловеласами. Это лишь один из возможных вариантов.
Вот, например, перечень фамилий, носители которых в древности могли быть соблазнителями:
Самые распространенные фамилия – Бабий, 15403 его носителей, производная – Бабийчук – 2889 носителей.
- На втором месте по распространенности Кохан, 5102 носителей, Коханюк – 890 украинцев имеют такую фамилию, Коханевич – 1330 и Коханець, 511 носителей.
- Третье место за распространение занимают фамилии — Жеребецкая — 528 носителей, Жеребец — 321 и Любимова — 535 носителей и Любимов 333 носителя.
На любвеобильность предков намекают также следующие фамилии:
- Огирь (209 носителей),
- Распутная (231), Распутная (195),
- Потипака (72),
- Паплюга (32),
- Кокоткина (78); Кокоткин (54),
- Гриховодова (15), Гриховодов (7),
- Повийчук (44),
- Улица (10)
- Беспутный (7).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что как по фамилии определить, что предки обожали считать деньги.