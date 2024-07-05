Ваши предки были любвеобильны, если фамилия звучит так: проверьте в списке свою

С древних времен существуют такие родовые имена, которые намекают на любвеобильность их носителей

Фамилии украинцев могут многое рассказать о своем носителе. Некоторые из них указывают на то, какую жизнь вели их предки.

Так, например, еще с древних времен существуют такие родовые имена, которые намекают на любвеобильность их носителей. "Телеграф" с помощью портала "Рідні" составил небольшой список таких фамилий.

Стоит отметить, что фамилии могут иметь несколько трактовок. Если окажется, что у вас или ваших знакомых одна из перечисленных фамилий, нельзя стопроцентно говорить, что предки были ловеласами. Это лишь один из возможных вариантов.

Вот, например, перечень фамилий, носители которых в древности могли быть соблазнителями:

Самые распространенные фамилия – Бабий, 15403 его носителей, производная – Бабийчук – 2889 носителей.

На втором месте по распространенности Кохан, 5102 носителей, Коханюк – 890 украинцев имеют такую фамилию, Коханевич – 1330 и Коханець, 511 носителей.

Третье место за распространение занимают фамилии — Жеребецкая — 528 носителей, Жеребец — 321 и Любимова — 535 носителей и Любимов 333 носителя.

На любвеобильность предков намекают также следующие фамилии:

Огирь (209 носителей),

Распутная (231), Распутная (195),

Потипака (72),

Паплюга (32),

Кокоткина (78); Кокоткин (54),

Гриховодова (15), Гриховодов (7),

Повийчук (44),

Улица (10)

Беспутный (7).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что как по фамилии определить, что предки обожали считать деньги.