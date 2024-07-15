В боях побывали уже сотни тысяч: названо количество участников боевых действий среди украинцев

Статус УБД получили несколько тысяч женщин

В Украине заметно выросло количество новых участников боевых действий (УБД). С февраля 2022 года статус УБД получили почти 350 тысяч человек.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун. По его словам, в настоящее время насчитывается более 900 тысяч УБД.

И.о. министра также сообщил, что за время полномасштабного вторжения 9 601 женщина приобрела статус участника боевых действий. По его словам, до этого было небольшое количество, возможно, до тысячи, но с полномасштабной войной женщины очень активно пошли в силы безопасности и обороны нашего государства.

Кроме того, Порхун отметил, что министерство работает над вопросами автоматического рассмотрения и предоставления статуса УБД, лиц с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины. В частности, уже разработан и утвержден механизм, по которому можно через Центры предоставления административных услуг, где открыты "единые ветеранские окна", подать соответствующее обращение.

И.о. министра отметил, что после реализации разработки цифрового инструмента процесс заработает полноценно, и все бюрократические проблемы при предоставлении статуса будут решены. Он подчеркнул, что это будет сделано до конца 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые ветераны войны, лица с инвалидностью среди участников боевых действий, а также члены погибших таких военных могут получить компенсацию с целью приобретения жилья.