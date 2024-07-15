У боях побували вже сотні тисяч: названо кількість учасників бойових дій серед українців

Статус УБД отримали декілька тисяч жінок

В Україні помітно зросла кількість нових учасників бойових дій (УБД). З лютого 2022 року статус УБД отримали майже 350 тисяч осіб.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун. За його словами, наразі нараховується понад 900 тисяч УБД.

В.о. міністра також повідомив, що за час повномасштабного вторгнення 9 601 жінка набула статусу учасника бойових дій. За його словами, до цього була невелика кількість, можливо, до тисячі, але з повномасштабною війною жінки дуже активно пішли до сил безпеки і оборони нашої держави.

Крім того, Порхун зазначив, що міністерство працює над питанням автоматичного розгляду та надання статусу УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці України. Зокрема, вже розроблено та затверджено механізм, за яким є можливість через Центри надання адміністративних послуг, де відкриті "єдині ветеранські вікна", подати відповідне звернення.

В.о. міністра зазначив, що після реалізації розроблення цифрового інструменту процес запрацює повноцінно, і всі бюрократичні проблеми під час надання статусу буде вирішено. Він наголосив, що це буде здійснено до кінця 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі ветерани війни, особи з інвалідністю з поміж учасників бойових дій, а також члени загиблих таких військових можуть отримати компенсацію з метою придбання житла.