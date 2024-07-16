К чрезвычайной жаре добавятся ливни: где они пройдут и принесут ли прохладу

Немного легче будет на западе с 18 июля

В Украине продолжает стоять сильная жара. Во вторник во многих областях к ней добавятся дожди с грозами, однако желанной прохлады они не принесут.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 16 июля дожди с грозами пройдут на западе, в центре и на севере Украины. Температура воздуха прогнозируется на уровне 30-39 градусов выше нуля. Самым жарким будет юг.

В среду, 17 июля, дожди прогнозируются в западных, северных, Житомирской и Киевской области, их будут сопровождать грозы. На остальной территории страны без осадков. Ночью ожидается +20 +24 градуса, в дневное время воздух раскалится от +31 до +38 градусов.

В четверг, 18 июля, грозовые дожди также охватят значительную часть страны. Без осадков будет только на юге, востоке, и в юго-восточных областях. Ночью столбики термометров покажут 20-27 градусов выше нуля, днем жара будет достигать 38 градусов с отметкой "плюс". При этом на западе будет легче, жара немного спадет, там будет 26-31 градус.

В пятницу, 19 июля, дожди пройдут на востоке, в Запорожской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в Крыму, на остальной части страны без осадков. Ночью ожидается 18-26 градусов тепла, днем столбики термометров покажут от 29 до 36 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Телеграф" рассказывал о погоде в Киеве на ближайшие дни. В столице пройдут дожди.