Спас хозяйку свом мяуканьем: на Донетчине из-под завалов достали кота (фото)

С животным сейчас все в порядке.

В Мирнограде Донецкой области спасатели из-под завалов достали котика кота. Своим мяуканьем домашний любимец спас хозяйку от российской атаки, ведь "позвал" ее в комнату, которая уцелела после попадания вражеской бомбы.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел. В ведомстве добавили, что кот под завалами просидел почти сутки.

Сейчас с животным все в порядке. Его вернули хозяйке.

"Она рассказала, что за несколько минут до обстрела ее домашний любимец начал громко мяукать и настойчиво звать ее в комнату, которая в результате обстрела не была повреждена. Так пушистый любимец спас жизнь своей хозяйке", — добавили в ведомстве.

Спасение кота

Отметим, что 14 июля россияне ударили по Мирнограду двумя управляемыми авиабомбами "УМПБ Д-30СН". В результате обстрела разрушен подъезд пятиэтажного дома. Также погибло три человека — 40 — летняя женщина и семейная пара, еще семь жителей получили ранения.

Напомним, что ранее в Кривом Роге после попадания российской ракеты в жилую многоэтажку представители ГСЧС разбирали завалы и ликвидировали места возгорания. Одним из тех, кого удалось спасти, стал кот Шамиль. Домашний любимец находился в одной из квартир на пятом этаже. Его жилье одним из первых приняло на себя удар вражеского снаряда.

Также "Телеграф" писал о том, что в Сумах из-под завалов, куда ранее оккупанты нанесли ракетный удар, удалось достать собаку. После спасения работники ГСЧС напоили животное водой. В МВД при этом отметили, что в Украине важна каждая жизнь.