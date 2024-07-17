Врятував господиню своїм нявканням: на Донеччині з-під завалів дістали кота (фото)

З твариною зараз усе гаразд.

У Мирнограді на Донеччині рятувальники з-під завалів дістали котика кота. Своїм нявканням домашній улюбленець врятував господиню від російської атаки, адже "покликав" її до кімнати, яка вціліла після влучення ворожої бомби.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ. У відомстві додали, що кіт під завалами просидів майже добу.

Зараз із твариною все гаразд. Його повернули господині.

"Вона розповіла, що за кілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати і наполегливо кликати її до кімнати, яка в результаті обстрілу не була пошкоджена. Так пухнастий улюбленець врятував життя своїй господині", — додали у відомстві.

Порятунок кота

Зазначимо, що 14 липня росіяни вдарили по Мирнограду двома керованими авіабомбами "УМПБ Д-30СН". Внаслідок обстрілу зруйновано під’їзд п’ятиповерхового будинку. Також загинуло троє людей — 40 — річна жінка та сімейна пара, ще семеро мешканців отримали поранення.

Нагадаємо, що раніше у Кривому Розі після попадання російської ракети до житлової багатоповерхівки представники ДСНС розбирали завали та ліквідували місця займання. Одним із тих, кого вдалося врятувати, став кіт Шаміль. Домашній улюбленець знаходився в одній із квартир на п’ятому поверсі. Його житло одним із перших прийняло на себе удар ворожого снаряда.

Також "Телеграф" писав про те, що у Сумах з-під завалів, куди раніше окупанти завдали ракетного удару, вдалося дістати собаку. Після порятунку працівники ДСНС напоїли тварину водою. У МВС при цьому зазначили, що в Україні важливе кожне життя.