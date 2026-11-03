Показания счетчика больше не передать через популярный чат-бот: какое решение есть

Все сервисы перенесли в приложение "Куб", функционал которого бесплатен для пользователей

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Чат-боты GASUA больше не принимают показания газового счетчика. Нафтогаз оставил другие способы передачи данных. Сделать это нужно до 5 ноября включительно, чтобы получить правильный счет за потребленный газ.

Нафтогаз подтвердил закрытие чат-ботов в ответе пользователю на своей странице в Facebook. Она написала компании, потому что больше не могла передать показания через Viber, хотя этот способ был для нее удобным.

Как передать показания без чат-ботов

По состоянию на ноябрь 2026 года данные счетчика можно передать через личный кабинет потребителя или на сайте Нафтогаза без регистрации. Во втором случае нужно ввести номер лицевого счета и первые три буквы фамилии человека, на которого он зарегистрирован.

Также показания можно отправить по SMS или позвонить в контакт-центр и продиктовать данные счетчика.

В "Газмережах" подчеркивают: не оставляйте показания в комментариях или личных сообщениях в соцсетях – система их не фиксирует.

Для передачи показаний подойдет любой из этих способов. Компания зафиксирует полученные показания первым числом месяца, чтобы было удобнее вести учет.

В приложении "Куб" можно оплачивать газ и другие коммунальные услуги Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какие услуги теперь доступны в "Кубе"

Чат-боты заменило мобильное приложение "Куб", куда перенесли все их сервисы. В нем также запустили ранее анонсированную функцию: в приложение можно добавлять другие коммунальные услуги по выбранному адресу.

Нововведение доступно жителям пяти городов: Киева, Львова, Харькова, Одессы и Днепра. Раньше приложение предназначалось только для газовых услуг, а теперь в нем можно рассчитаться за:

электроэнергию

отопление

горячую воду

потребленный газ

Сейчас в "Кубе" добавлено более 4 миллионов счетов.

Изменится и вид газовых квитанций, которые вскоре получат потребители. Нововведение уже заработало: данные унифицируют, а счета будут оформлять по новым стандартам.

Как сообщал "Телеграф", украинцам приходит "третья квитанция" за газ. Рассказываем, за что приходится платить и когда ждать проверки.