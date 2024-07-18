Спадет ли аномальная жара? Какой будет погода в День пророка Ильи

Дата этого праздника недавно изменилась

В субботу, 20 июля, православные христиане отмечают праздник в честь ветхозаветного пророка Ильи. Этот день многие украинцы смогут провести на природе, поэтому важно знать, какой будет погода.

По данным Укргидрометцентра, 20 июля на всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. И хотя сильная жара уже начала спадать, в этот день все равно будет жарко.

Так, в большинстве областей температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +29 градусов. Только на востоке и юге воздух прогреется до +31, а местами и +33 градусов.

Стоит отметить, что до перехода православной и греко-католической церкви на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года, праздник пророка Ильи отмечался 2 августа. Однако сегодня непереходные праздники отмечаются на 13 дней раньше.

У славян пророк Илья принадлежит к наиболее почитаемым святым, наряду с Николаем Чудотворцем. Его считают защитником чистой веры и покровителем верных Господу. Кроме того, Илья исцелял больных и помогал нуждающимся. По библейским легендам, он не умер, а был вознесен живым на небеса.

Празднование дня пророка в народе больше напоминает языческие обычаи. Наши предки видели святого Илью как покровителя гроз и молний, ​​ведь он, по преданию, мог вызвать дождь и бороться с засухой. Пророк также считался предвестником осени.

Считалось, что дождь 20 июля благоприятный знак: если человек попадет под его капли, он получит исцеление от всех болезней. Также в этот день запрещалось купаться. Люди считали, что нечистая сила может затянуть на дно.

Этот день считается традиционным временем для свадьбы. Наши предки верили, что брак в этот день принесет семье богатство и счастье.

Напомним, ранее народный синоптик из Волыни Владимир Деркач ответил в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу", рассказал, какой будет погода в Украине в июле и августе.