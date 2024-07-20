ТЦК штрафуют за необновление данных: можно ли это обжаловать

Нюансы законодательства могут быть сложными

В Украине 16 июля подошел к концу установленный законом период, за который военнообязанные должны были обновить данные в ТЦК. Теперь те люди, которые не успели это сделать, будут получать крупные штрафы, однако их можно оспорить.

Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК Украина. По его словам, юридические аспекты мобилизационного законодательства могут быть сложными, а между теорией и практикой могут возникать разногласия.

"На практике ТЦК и СП действительно штрафуют военнообязанных за неактуализацию данных. Однако если военнообязанный не согласен с таким штрафом, он может его обжаловать в суде", — объясняет Франчук.

По его словам, чтобы наложить штраф, правоохранители или ТЦК должны иметь доказательства того, что военнообязанный не обновил данные и что эти данные не могут быть получены из других государственных баз. Чтобы проверить все эти базы, необходимо потратить много времени и усилий.

"Парадокс заключается в том, что по закону военнообязанные должны обновлять свои данные, но на практике штрафы часто налагаются без полной проверки доступности этих данных в других базах", — сказал он.

Юрист подчеркивает, что военнообязанные могли выполнить свои обязательства, но данные могли не обновиться в какой-то из многочисленных баз. К тому же, новый закон не имеет четкого определения того, как ТЦК могут получить доступ к этим базам. Также там непонятно, что им делать, если информация временно не доступна, например, если военнообязанный снялся со старого места жительства, но пока не прописался на новом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как узнать, был ли выписан штраф военнообязанному за не обновление данных или нет.