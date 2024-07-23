Только малая часть сообщений о разрушенном жилье становится заявлениями на компенсацию: названы три причины

По поврежденному жилью удовлетворено 62,6 тыс заявлений на сумму 6,7 млрд грн

По состоянию на сегодня через "Дію" украинцы подали более 680 тысяч сообщений о повреждении или разрушении жилья, однако заявлений на компенсацию подано около 100 тысяч. Почему только 15% информационных сообщений превратились непосредственно в заявления на компенсацию, пояснила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Об этом и не только читайте в ее интервью "Телеграфу": Только одна из семи заявок в "Дии" превратилась в реальное заявление о восстановлении, — Елена Шуляк

"На это есть несколько причин. Первую причину сейчас пытается урегулировать парламент. Она заключается в том, что у многих людей, подавших информационные сообщения в "Дии", нет правоустанавливающих документов. Они либо сгорели, либо люди их потеряли, когда бежали от войны. Для получения компенсации этим людям нужно пройти путь подтверждения права собственности. Уже есть первые судебные решения, подтверждающие такое право собственности. Я очень переживала, что суды будут затягивать подобные вопросы. Но сейчас мы видим, что суды в течение 2-4 месяцев справляются. Такие дела никто не затягивает. И это огромный плюс", — отметила она.

Вторая причина, по словам Шуляк, — компенсационный механизм работает таким образом, что компенсацию могут получать только те люди, у кого право собственности зарегистрировано в Государственном реестре прав (на недвижимое имущество). Однако этот реестр начал работать только в 2013 году, поэтому очень много случаев отсутствия данных в нем.

Как пояснила глава комитета, во избежание злоупотреблений весь компенсационный механизм цифровизирован. Поэтому право собственности имеют исключительно те, у кого оно внесено в реестр прав. Чтобы это обеспечить, нужно обратиться либо в ЦНАП, либо к государственному регистратору, либо к нотариусу.

"Кстати, мы прописывали в законе, что Центры предоставления социальных услуг также должны помогать. Насколько мне известно, эта опция еще не запущена. Но, в случае необходимости, Правительство всегда имеет возможность разработать соответствующее постановление", — отметила Шуляк.

Третья причина, почему заявок меньше, чем сообщений — в том, что информационные сообщения подавали не владельцы разрушенных или поврежденных жилых помещений. При этом компенсационный механизм работает исключительно для тех, кто является собственником такого жилья и имеет подтвержденное право собственности.

Шуляк предоставила статистику по реализации уже проработанных заявлений на компенсации. По ее словам, в настоящее время по уничтоженному жилью подано 16 102 заявления. Жилищных сертификатов сформировано 8 540, на сумму 13,8 млрд грн. Реализовано 2 952 из них на сумму 5,8 млрд.

"По поврежденному жилью сейчас удовлетворено 62,6 тыс заявлений на сумму 6,7 млрд грн. А если брать заявления по уничтоженному жилью, компенсацию за которое люди хотят получить деньгами, — подано 1 357 заявлений на получение целевых средств. По 716 заявлениям сформирована сумма на компенсации в размере 1,9 млрд грн", — резюмировала председатель комитета.

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