Как в несколько кликов сгенерировать копию военного билета в "Резерв+": пошаговая инструкция (инфографика)

Это делается очень быстро

Министерство обороны Украины опубликовало инструкцию, как сгенерировать копию военно-учетного документа в приложении "Резерв+". Это можно сделать в несколько кликов.

На своей Facebook-странице ведомство опубликовало пошаговую инфографику, как сгенерировать военный билет в "Резерв+". Этот способ выручит, когда нет времени стоять в очереди в ЦПАУ или ТЦК.

В Минобороны напомнили, что с 18 июня военно-учетный документ в "Резерв+" получил такую ​​же юридическую силу, как и бумажный военный билет или временное удостоверение. Электронный военный билет можно использовать во всех ситуациях, когда необходимо предъявить удостоверение личности. Например, при приеме на работу или для получения услуг в ЦПАУ.

Напомним, кроме того, военнообязанные украинцы с 25 июня могут получить военно-учетный документ с QR-кодом после обновления данных в ТЦК. Сделать это можно в любом ЦНАПе Украины.

Как сообщал "Телеграф", адвокат рассказала, нужно ли нотариально заверять документы, которые прилагаются к заявлению на отсрочку от мобилизации.