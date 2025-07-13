Как на украинском правильно называется красная и белая смородина: вы будете удивлены

У названия этих ягод интересная история

После начала войны большое количество русскоязычных украинцев перешли на родной язык. Чтобы правильно говорить на украинском им приходится изучать некоторые нюансы, в которых сложно разобраться.

"Телеграф" решил рассказать, почему разные виды ягод, которые в русском языке называются одинаково, на украинском звучат по-разному.

Черная, белая и красная смородина в русском языке называют одинаково – все это независимо от цвета "смородина". Однако, если присмотреться, черная смородина отличается от остальных – у нее другая форма куста и листья, а ягоды более сладкие. Но главное, что повлияло на происхождение названия – это запах и требования к условиям выращивания.

Черная смородина отличается более сильным, ярко выраженным ароматом. Это касается как ягод, так и листьев. Если потереть листья черной смородины между пальцев, выделяется специфический аромат. В давние времена говорили "сморід". Именно из-за этого запаха наши предки назвали черную ягоду смородиной.

Что касается, красной и белой смородины, то в естественных условиях эти кустарники росли вдоль рек, в отличие от черной смородины. Именно поэтому в украинском языке растение получило название "порічка" – по реке. И только этот вариант будет правильным.

Изучать родной язык не только полезно, но и интересно, в чем мы убедились на этом примере. Также это делает словарный запас богатым, а речь – по-настоящему соловьиной.

Ранее мы рассказали, как можно перевести на украинский слово "бомж". Существует множество неожиданных вариантов. Например, аутентичное "галайда", которое в наше время знают не все носители языка. Происхождение этого слова очень интересное.