Мобилизация на Закарпатье: в Ужгороде мужчину силой задержали и увезли на военном бусе

Мужчину задержали через 2 часа после конфликта на блокпосту, но претензий к нему не было

Работа сотрудников ТЦК на Закарпатье неоднократно вызывала вопросы. В пятницу, 26 июля, возник очередной скандал вокруг задержания мужчины в этом регионе. Об этом "Телеграфу" рассказали в адвокатском объединении "Актум". По словам юристов, объектом интереса со стороны правоохранителей и военных стал их клиент.

Утром, примерно в 09:00, на трассе Киев-Чоп М06 возле с. Кинчеш мужчину остановили на блокпосту. Там находились представители полиции, ТЦК и СБУ. В фирме "Актум" утверждают, что их клиент имел при себе все необходимые документы, в том числе действительный военно-учетный документ. Однако на месте событий возник конфликт. С задержанным общались и сотрудники СБУ, и полиции. После мужчина покинул блокпост.

"В 11:30 на парковке АТБ в Ужгороде, где находились задержанный и его жена, подъехали три автомобиля с вооруженными людьми. Они заявили о якобы уголовном производстве в отношении мужчины. Клиента с применением физической силы и под угрозой оружия посадили в белый микроавтобус и увезли в неизвестном направлении", — заявили "Телеграфу" в фирме "Актум". Уточняется, что мужчина проживает в Киеве, хотя сам из Донецкой области.

Жена задержанного вела аудио- и видеофиксацию событий, а также противодействовала попыткам увезти ее мужа. Приехавшая на место происшествия по вызову полиция не препятствовала людям в форме. Позднее она составила протокол на жену задержанного за нарушение ПДД.

Задержание мужчины в Ужгороде работниками ТЦК

По данным защиты, мужчина был доставлен в Ужгородский РТЦК и СП, связь с ним на момент публикации материала отсутствует.

В Ужгородском районном управлении Национальной полиции Украины "Телеграфу" подтвердили факт вызова своих сотрудников по данной ситуации, отметив, что на месте были сотрудники городского ТЦК. Источники в правоохранительных ведомствах утверждают, что данные о задержанном якобы отсутствовали в системе "Оберег". При этом не понятно, почему в таком случае его не задержали ранее на блокпосту. По имеющейся у нас информации, задержанный на воинском учете состоял.

Заявление в полицию

"Телеграф" связался с Ужгородским РТЦК. Там нам полтора часа обещали разъяснить ситуацию, однако в конечном итоге дежурный ответил, что никаких официальных комментариев не последует.

Тем временем некоторые бойцы ВСУ отмечают, что кампания по мобилизации не всегда обеспечивает Силы обороны Украины качественным и мотивированным пополнением.