"Чому він мовчить?": Залужний не став коментувати нібито дозвіл Червінському на викрадення літака, мережа вибухнула

У мережі показали лист посольства України у Великій Британії

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився прокоментувати слова ексрозвідника Романа Червінського. Йдеться про те, що нібито генерал особисто давав дозвіл на проведення операції з переманювання російського літака.

Про це йдеться у листі, підписаному Залужним, який посольство України у Великій Британії направило у відповідь на запит hromadske. У документі йдеться, що відомство "не володіє інформацією", тому має право відмовити у задоволенні запиту.

Інші деталі не уточнюється.

Запит було направлено після того, як днями вийшло інтерв’ю УП із розвідником Романом Червінським, який півтора роки провів у СІЗО у рамках кримінальної справи про обстріл аеродрому Канатово. Він заявив журналістам, що ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний особисто дав згоду на проведення операції із захоплення літака ВКС РФ у липні 2022 року.

Мережа відразу відреагувала на інформацію про те, що Залужний ніяк не прокоментував заяву Червінського. Хтось підтримав Залужного, інші — навпаки.

"Може це, звичайно, якась "много ходов очка", але поки це виглядає як злив Червінського Залужним."; "Йому є що втрачати … ось чому …"; "оце так залізний хенерал)))"

"Чому він мовчить? Залужний — ссикло, трус. Чи агент Кремля? Судять військових, розвідників, сбушників, які в суді скидаються на усний наказ головнокомандувача. А Залужний такий:" А що? Я нічого не коментую". Значить давав такі накази. Ой, щось з цим Залужним, не так."

"Якщо Залужний давав санкцію на операцію, що це змінює? Сама операція, якби вона була вдалою, принесла б велику користь Україні. В реальносты керівник операції був обігран контррозвідкою русні і в цьому винен тільки він, а не той, хто давав санкцію."

"Він абсолютно вірно вчинив. А hromadske.ua навмисно роздмухує цей інформаційний sрач. До речі, Залужний вже все висловив до цього, коли Червінського тримали під арештом. Забули? А навіщо цю провокацію створили, журналісти? Під чиєсь замовлення? Ото ж."

"Не він, а посольство не володіє інфою, читайте статтю. Чи думаєте ви, що Залужний вивіз до Британії копії всіх своїх наказів?"

Справа Червінського

Колишній співробітник ГУР МО Червінський отримав підозру від СБУ про перевищення службових повноважень (за ч. 5 ст. 426-1 КК України) 21 квітня 2024 року. Вже 24 квітня його затримали. За даними правоохоронців, полковник вирішив самовільно провести спецоперацію із захоплення літака ВКС РФ, пілот якого нібито погодився перейти на бік України.

Внаслідок дій Червінського Росія нібито отримала дані про розміщення військовослужбовців Повітряних сил ЗСУ та українських літаків і 23 липня 2022 року завдала удару по аеродрому Канатово.

Внаслідок цієї атаки загинув командир частини, 17 захисників отримали поранення. Україна втратила двох бойових винищувачів. Серйозно постраждали злітна смуга та інша техніка та будівлі.

Нагадаємо, що 15 липня ексрозвідника випустили із СІЗОпід заставу у розмірі дев’ять мільйонів гривень. Гроші за нього вніс 5 президент України Петро Порошенко. Через два дні Червінському обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у справі про хабар.

Раніше "Телеграф" писав, що у коментарях для ЗМІ Червінський говорив, що сам перебував на аеродромі Канатова під час обстрілів, а також заявив, що "справу почали фабрикувати" у листопаді 2022 року.