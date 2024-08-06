Рус

Рожеві труси, капці та бюстгальтер: чому суд арештував майно вбитої Ірини Фаріон

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ірина Фаріон Новина оновлена 06 серпня 2024, 12:53
Ірина Фаріон. Фото Колаж "Телеграф"

У судовому матеріалі все вказано

Набір для шиття, 200 доларів та дві пари трусів вбитої Ірини Фаріон арештував Галицький районний суд Львова. Особисті речі мовознавиці були вилучені в ординаторській лікарні, куди вона поступила після поранення в голову.

Арештувати майно просило слідство у справі вбивства Фаріон. Про це повідомляють "Українські новини", спираючись на судові матеріали.

Зауважимо, що напередодні вбивства пані Фаріон відправлялась у відпустку з донькою, саме тому під час нападу при ній була валіза та багато особистих речей. Суд арештував усе майно, яке потрапило до лікарні з постраждалою.

Зокрема:

  • набір для шиття;
  • закордонний паспорт на ім'я Ірини Фаріон;
  • гребінець та рожева щітка для волосся;
  • бежеві та рожеві труси;
  • бежевий бюстгальтер;
  • бежеві та рожеві шльопанці;
  • жіноча косметика з дзеркалом, помадою та таблетками "Спазмаогон" і "Копацил";
  • 200 доларів різним номіналом.

У постанові суду вказано, що загалом арештовано сумочку, валізу з особистими речами та мобільний телефон.

Нагадаємо, що батько підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Вячеслава Зінченка розповів, чому він не заперечував свою провину у суді. Також нещодавно поліцейські виявили будинок, в якому міг жити підозрюваний.

Раніше "Телеграф" писав, що донька Фаріон розповіла про дивні події перед смертю матері.

Теги:
#Суд #Арешт #Ірина Фаріон