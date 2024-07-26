Карпаты стали "женским курортом": где отдыхают украинцы этим летом, популярные направления

Телеграф пообщался с несколькими туроператорами и узнал, какие сейчас тренды на отдых

За окном жара и именно в разгар сезон отпусков, однако поехать на вожделенный отдых и оздоровиться — задача со звездочкой. Ведь нужно не только успеть забронировать номер в отеле, но и желательно найти выгодную цену.

Внутренний туризм за годы войны подорожал из-за ряда весомых факторов, а места в отелях и туры разбирают как горячие пирожки.

"Телеграф" пообщался с несколькими украинскими туроператорами, чтобы выяснить, как изменились цены, в чем причина подорожаний, какие направления для отдыха наиболее популярны.

Почему выросли цены и на сколько

Директор туристической фирмы (туроператор) из Хмельницкого "Партнер Тур" Татьяна Бондарь говорит, что сейчас дорожают питание и отели. Причины роста цен на коммунальные услуги, общее подорожание продуктов по стране и т.д.

"Мы даже ждали большего роста цены, но благодаря отельерам, благодаря владельцам усадеб, (они понимают, какое сейчас время), поэтому есть поднятие лишь на тот процент, на который увеличилась цена ", — рассказывает директор туристической фирмы.

В то же время компания Flixess, которая организует активные туры (подъемы на горные вершины, катание на лыжах и сноубордах, рафтинг, сплавы на каяках), на удорожание не жалуется: "Здесь все в рамках ежегодного изменения цен. Не можем сказать, что заметили какой-то значительный нетипов прирост. К тому же у нас есть система лояльности, бонусные вознаграждения и промокоды, позволяющие получить скидки на туры и тогда цена становится более выгодной", — отметили в компании.

Карпаты стали "женским курортом"

Самым популярным направлением среди клиентов в своей фирме Татьяна Бондарь называет Закарпатье. От туров на море пришлось отказаться от соображений безопасности.

"Раньше можно было спокойно уехать в Одессу, хотя сейчас тоже люди рискуют. Но сейчас мы туров не делаем, потому что это ответственность", — говорит Бондарь и добавляет, что раньше, например, в Железном Порту можно было хорошо отдохнуть за хорошие средства.

Закарпатье

Поэтому сейчас популярным направлением стало Закарпатье благодаря своим термальным водам и озерам. Однако здесь также есть свои изменения, которые произошли в последние годы:

"Нельзя сказать, что стало меньше людей на туры в Карпаты. Единственное, что Карпаты больше стали женским курортом, потому что довольно столь сильные блок-посты и мужчины не рискуют туда ехать", — делится впечатлениями директор туристической фирмы.

Кроме того, сейчас больше желающих отдохнуть, чем предлагаемые места.

Сфера приспособилась к отключениям

Также сфера приспособилась к отключениям света. Преимущественно у всех есть генераторы, в зимний период подавалось тепло и постоянно есть горячая вода.

Активный отдых: самая популярная Украина

В команде Flixess рассказали, что выбор зарубежных направлений сузился в сторону более бюджетных и популярных.

"Для экзотических и дорогих туров провайдеры просто не могут собрать минимальную группу для проведения. Это связано и с запретом выезда мужчин, и с осложнениями транспортного сообщения", — рассказали в компании, отметив, что многих отпугивает длительный переезд в ближайший аэропорт. Если раньше дорога к самолету занимала несколько часов, то сейчас это около суток.

Такая же ситуация и с экстремальными турами.

Соответственно, самый популярный сейчас отдых в Украине. В компании отметили, что бронируют сплавы, походы и экскурсионные туры примерно в одинаковом количестве.

"Спрос настолько возрос, что в начале прошлогоднего сезона мы расширили базу организаторов туров по Украине для сотрудничества, потому что, банально, на отдельные туры не было мест далеко вперед", — рассказывают в компании.

Сказалась и ситуация с безопасностью. Некоторые популярные до войны направления либо закрыты (например, Чернобыль), либо оккупированы.

"Многие люди постоянно интересуются подобными направлениями, но пока мы вынуждены отказывать туристам, потому что посещение таких локаций невозможно и опасно ", — добавили в компании.

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