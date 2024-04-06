Опыт "бигусов" не научил: СБУ "спалилась" на еще одной операции против журналистов

Сотрудники СБУ следили за журналистом, а в редакцию приходили сигналы о том, чтобы расследование против Ильи Витюка не публиковали

Журналисту Слідство.Інфо Евгению Шульгату пытались вручить повестку после того, как он занялся расследованием о состоянии главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Журналисты не считают это случайностью и уверены, что вручение повестки — это попытка самого Витюка запугать Шульгата и помешать расследованию.

Об этом рассказала основатель агентства Слідство.Інфо Анна Бабинец. Ее коллега Александр Волошин тоже поделился подробностями дела.

К Евгению Шульгату подошли двое мужчин в военной форме, когда тот совершал покупки в ТЦ Dream Town, который расположен в Облонском районе Киева. Мужчины представились сотрудниками Соломенского ТЦК СП и заявили, что Шульгат нарушил правила военного учета, так как ему уже исполнилось 27 лет. Также Анна Бабинец обратила внимание, что повестку пытались вручить вечером, а именно в 21:15, совершенно в другом районе, который не входит в юрисдикцию Соломенского ТЦК.

Коллеги журналиста уверены, что все это не случайно. В СБУ знали о дате публикации расследования, поэтому попытались помешать этому вручением повестки. Но мужчины в военной форме на видео, которое успел заснять Шульгат, заявляли, что не знали о его профессии и "не в курсе" его работы над материалом по Витюку.

"Анна Бабинец смогла получить видео и фото с камер наблюдения в Dream Town именно в то время, когда к Жене подошли с ТЦК. И установила – буквально через несколько минут после того, как Женя зашел в магазин, за ним заходят эти военные в сопровождении мужчины в штатском. Мужчины, который раздает им указания, в частности указывает на нашего Женю. Убегающего сразу перед тем, как Женя подходит на кассу. После чего представители ТЦК подходят именно к Жене и выходят сразу с Женей", — написал Александр Волошин.

Разговор с сотрудниками ТЦК не дал ничего, они отказались комментировать произошедшее и называть человека, который был вместе с ними. Но журналистам удалось узнать имя этого мужчины, им оказался сотрудник СБУ Алексей Биленко. Более того, он находится в подчинении Ильи Витюка и работает в том же Департаменте кибербезопасности СБУ.

Мужчина в гражданском из Dream Town

Сотрудник СБУ Алексей Биленко

"Я не зря сигналил в предыдущих постах, чтобы фигурант нашего расследования и кибергенерал СБУ Илья Витюк не злоупотреблял своим положением. И не усугублял его. К сожалению, он сделал гораздо хуже – на преследование журналиста, делавшего о нем материал, он отправил своего подчиненного", — пишет Волошин.

Он уверен, что речь идет не только о препятствовании журналисту в его деятельности, но и по меньшей мере злоупотреблении служебным положением в своих корыстных интересах генералом СБУ Ильей Витюком. Волошин настаивает на том, что генерал должен понести наказание, в том числе, и как коррупционер.

"Поэтому прошу открыть производство именно в Национальном антикоррупционном бюро Украины", — написал Волошин.

Сам Евгений Шульгат поделился хронологией событий от начала работы над материалом, до момента начала слежки.

"Середина прошлой недели – уже был собран весь главный фактаж для материала – мы начинаем пробовать связаться с самим Ильей Витюком и его родственниками, чтобы получить объяснения по источникам происхождения средств на элитную недвижимость. Не проходит и четырех дней, как ко мне в ТЦ подходят, тогда еще неизвестные личности, с намерением вручить повестку. Представиться на камеру мужчины отказались (до того, как включить запись я был в наушниках). Мужчины сразу знали как я выгляжу, как меня зовут, где я зарегистрирован и так далее. Еще в тот момент мне стало ясно, что меня отследили сотрудники СБУ", — написал журналист в соцсети.

По словам Шульгата, на Оболони, где все и произошло, он не прожил и двух недель на тот момент. Никто не знал о его месте проживания, но сотрудникам ТЦК как-то удалось его отыскать. Журналист предположил, что за ним следил не один сотрудник СБУ, чтобы собрать информацию и даже в момент "вручения повестки" он мог находиться под наблюдением.

"Интересует вопрос – а сколько людей, сил и времени в общей сложности спецслужба тратит на подобные вещи? И как охотно выполняют подобные приказы сами оперативники после слов главы СБУ о важности независимости медиа? … Неужели бригадный генерал Илья Витюк боится журналистов, которые могут задать неудобный вопрос?", — поинтересовался Евгений Шульгат.

Также "Телеграфу" удалось пообщаться с самим Ильей Витюком после скандального расследования журналистов. Глава СБУ объяснил, откуда у его семьи элитная недвижимость. Вдобавок к этому он пообещал в ближайшее время предоставить все необходимые документы.

Отметим, что это не первый случай, когда СБУ ведет слежку за журналистами. В феврале 2024 года в сети появились видео, как журналисты Bihus.Info развлекались в загородном комплексе с использованием запрещенных веществ. Выяснилось, что скрытые камеры незаконно установили сотрудники СБУ, после чего главу ведомства даже вызывали в Верховную Раду. Спустя время стало известно, что сотрудников СБУ, причастных к слежке за журналистами, отправили на фронт.