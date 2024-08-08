Почему только на надзор за восстановлением "Охматдета" нужно 14 млн грн: в больнице исчерпывающе объяснили

На это есть несколько причин

Техническое наблюдение за восстановлением детской больницы "Охматдет", вокруг которой не утихают скандалы с тендерами, может стоить 14 млн грн. Однако этих средств вполне может не хватить, или наоборот.

Об этом рассказал медицинский директор больницы Сергей Чернышук в эфире КИЕВ24. По его словам, технический надзор за таким серьезным объектом – это важная и кропотливая работа, которая требует полного сопровождения на каждом этапе создания проекта.

"Крайне важно, чтобы проект, который должен быть создан подрядчиком, был создан по всем строительным нормам, чтобы он учитывал все законодательные акты и соответственно, предусматривал все работы, которые необходимо сделать", — объясняет медицинский директор.

В то же время контролировать качество этих проектных работ должен специалист, который разбирается в них. Чернышук подчеркнул, что эту сумму (предварительно речь идет о 14 млн) регламентируют законодательные нормы. Ее формирует процент от объемов работ.

"Данные цифры, которые вы озвучивали, они были граничными. То есть это не значит, что именно такая сумма была бы уплачена за эти услуги, потому что она зависит от фактически выполненных работ", — говорит специалист.

Чернышук объясняет, что озвученная сумма после выбора подрядчика, создания проекта и просчета сметы, которая пройдет государственную экспертизу, "почти наверняка была бы меньше". 14 млн на техническое наблюдение это не окончательные цифры, которые благотворительный фонд оплатил бы за ремонтные работы.

Заметим, что техническое наблюдение — это контроль за выполнением работ и использованием материалов в соответствии с установленными требованиями. Он производится в течение всего периода строительства.

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит "Охматдет". Уже известно, что чудом сохранилось при обстреле.