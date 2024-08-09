"Колдовали над глазом всю ночь": борцы Насибов и Беленюк рассказали о пути к медалям Париж-2024

Украинские борцы накануне завоевали серебро и бронзу Игр Париж-2024

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх в Париже медальными выступлениями отличились украинские борцы. Парвиз Насибов выступал в главном финале в весовой категории до 67 кг., в финальной схватке уступил иранцу Саиду Эсмаили Лейвеси – 5:6, а Жан Беленюк, в "бронзовом" финале в весовой категории до 87 кг., оказался сильнее Аркадиуша Кулинича из Польши – 3:1.

"Телеграф" пообщался с обоими героями дня в составе сборной Украины. При этом, Парвиз долго не соглашался на интервью и понять его можно – спортсмен проиграл в финале второй Олимпиады подряд, три года назад он также уступил в решающей схватке, в шаге от золота.

В свою очередь, Беленюк собрал полный комплект наград Игр – в Рио-2016 он завоевал серебро, в Токио-2020 стал чемпионом, а в Париже-2024 бронзу. И уже после окончания последнего боя на олимпийском турнире. После чего снял борцовки и положил их на ковер, что означает объявление об окончании карьеры.

Парвиз, Вы накануне в предварительном бою получили сильное рассечение глаза. Врачи даже не исключали снятие с соревнований и проблемы для самого глаза, хирургическое вмешательство. Тем не менее, сегодня вновь вышли на ковер. Врачи сделали невозможное?

Старались, колдовали над глазом всю ночь. Со вчера с полвторого ночи и до сегодняшнего утра продолжались манипуляции. Как видите, старались, чтобы меня допустили к этим соревнованиям. Поэтому, большой респект нашим врачам, они сделали все, чтобы я вернулся на ковер и не чувствовал той боли, которую чувствовал накануне. И я до сих пор ее не чувствую.

Вы видите этим глазом?

Утром плохо видел, а сейчас нормально. Если с азербайджанцем в полуфинале очень плохо видел соперника, то сегодня видел более-менее хорошо. Особенно во втором периоде финального боя, вообще было не до глаза, но он мне и не мешал, не создавал дискомфорта.

В финале вы старались сделать камбэк, как это делали во всех предыдущих схватках, и почти уже сделали это. Но, как говорится, лучшее враг хорошего. Произошла ошибка…

Это борьба, да это моя ошибка. Я сегодня утром, вообще, когда приехал на эти Игры, и сегодня утром, в частности, я верил в то, что стану олимпийским чемпионом, потому что все делал для этого. Но это спорт.

В порыве борьбы, наверное, трудно контролировать эмоции, и Вы шли до конца?

Профессиональный спорт ошибок не прощает. Я в этом лишний раз убедился. Сейчас спокойно говорю об этом, но боюсь представить, что наступит ночь. И я думаю, что именно тогда смогу в полной мере ощутить то, что не могу ощутить сейчас.

Я полагаюсь на Всевышнего и делаю все, что в моих силах. К сожалению, сегодня не получилось. Что делать? Остается работать и верить в себя. Буду стараться в 2028-м году, на Играх в Лос-Анджелесе выиграть и обменять две серебряные медали на золотую.

Кому посвящаете эту медаль?

Жизнь продолжается, есть вещи гораздо важнее, чем олимпийские медали. Я всегда говорил, что борьба – моя любовь и моя работа, но для меня есть вещи сильнее, чем даже спорт. Поэтому, большое спасибо я бы хотел сказать всем нашим военным, я эту медаль с ними делю, с каждым человеком, который стоит на защите нашей страны. Все для Украины.

И тут к разговору подключается бронзовый призер Игр Париж-2024 Жан Беленюк. Он выглядит гораздо счастливее, так как свою схватку выиграл. И пусть он на 3-м месте, а Парвиз – на втором, в Как уже говорил ранее на этой Олимпиаде гимнаст Илья Ковтун, самые плохие места – второе и четвертое, что наглядно продемонстрировал Парвиз. Но, обратимся к Жану.

Снимать борцовки заранее придумали, или уже в ходе поединка?

Это давняя борцовская традиция. Хороший момент просто был для этого.

И для того, чтобы станцевать гопак?

Ну, это тоже, можно сказать, моя традиция. Хорошо, что так вышло, закончил на мажорной ноте. Конечно, хотелось быть в финале, посоревноваться с экс-украинцем (Семеном Новиковым), однако он в отличной форме, признаю, было бы непросто. Тем не менее, я знаю его сильные и слабые стороны и думаю, что у нас получилась бы очень интересная схватка. Но, случилось, как случилось.

Тем не менее, Вы собрали полный комплект наград Игр, если, конечно, это Вас утешит.

Да, и я доволен. Для меня Игры после золота Токио стали больше игра, такого накала, который был до того золота, больше нет. Нет того мандража, я выхожу на ковер и наслаждаюсь борьбой. И, честно говоря, в поединке с поляком немного нервничал, потому что не хотелось приезжать с Олимпиады без медали. Я понимал, что должен выигрывать, хотя бы потому, что никогда не проигрывал этому поляку. Но бывает по-разному, это спорт, и всегда нужно быть готовым к любому повороту событий.

Кстати, он выиграл в четвертьфинале у чемпиона мира, что лишний раз доказывает, что этот поляк весьма интересный. Он может выиграть у кого угодно, включая Топ-спортсмена, а может и проиграть кому угодно.

Я накануне общался с тренером Владимиром Шацких, он рассказывал, что просил Вас остаться после Токио-2020, немного подтянуть молодых борцов.

А потом, когда я сказал, что уже, наверное, буду завязывать, это было в промежуток между Токио-2020 и Парижем-2024, он сказал: "Жан, уже не вариант завязывать, надо бороться да конца олимпийского цикла" (смеется). Видимо, ранее он видел во мне только тренера, а потом увидел, что я еще и как спортсмен сгожусь. И, как оказалось, не зря.

Так может все-таки будете еще борцовки одевать?

Вы знаете, мне к следующей Олимпиаде исполнится 37 лет. Чемпионаты мира и Европы меня особо не интересуют уже. Нужно находить себя в других сферах деятельности. Вот у меня есть классное хобби настольный теннис. Я надеюсь, что сейчас уже смогу уделять ему гораздо больше внимания. Что касается борьбы, то я полностью доволен своей карьерой. Кроме того, спорт высших достижений и борьба не могут сочетаться вечно. Это в стрельбе Николай Мильчев может устанавливать рекорды и бороться за золото Игр в 50+ лет. Или представители еще каких-то видов спорта. У нас в борьбе такое, к сожалению, невозможно.

Я думаю, что достаточно. К тому же, мама уже давно говорит, что хватит, пора заканчивать. И я думаю, что теперь все-таки прислушаюсь к ее советам. Даже вчера, после поражения в полуфинале, она говорила "Всё, сколько можно, хватит, приезжай домой, тебе есть чем и здесь заниматься". На что я ответил, что надо бы еще за 3-е место побороться. И тут она сказала: "Ну, за третье место поборись". Выполнил ее совет, поборолся за 3-е место, думаю, она будет довольна.

Видите в своей весовой категории будущее украинской борьбы, кого можно было бы отметить?

Отмечу Семена Новикова, сегодняшнего чемпиона, пусть он сейчас и не представляет Украину, а переехал в Болгарию, выступает под флагом этой страны. Он молодой и очень техничный борец, что показали нынешние соревнования. Я сейчас ухожу и думаю, что в ближайшие несколько лет он будет лучшим борцом в нашей весовой категории. На пик он уже вышел, но будет удерживать свое место наверху еще очень долго.

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