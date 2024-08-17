На энергообъекте Киевщины нашли мертвым слесаря: что известно

Врачи скорой помощи констатировали смерть

На одном из объектов энергетической инфраструктуры, при осмотре, было обнаружено бездыханное тело мужчины. Инцидент произошел в Киевской области.

Об этом сообщили в Минэнерго. Отмечается, что тело принадлежит 52-летнему слесарю тепломеханического оборудования.

"При осмотре на энергетическом объекте обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть", — говорится в сообщении.

О причинах смерти не сообщается.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Харьковской ТЭЦ-3 произошел масштабный пожар. Черный дым был виден из разных уголков города.

Также мы писали о том, что известно о Трипольской ТЭС в Киевской области, которую разрушила РФ. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Уничтожено 100% генерации.

После остановки Чернобыльской АЭС Трипольская тепловая электростанция фактически стала крупнейшим энергогенерирующим предприятием Киевского региона.